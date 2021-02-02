Geen mondmasker

"Nooit eerder zo opgewonden geweest om een ​​injectie te krijgen", schreef hij op 5 januari, boven een foto van de pleister op zijn arm en zijn COVID-19-vaccinatiekaart. "Ik ben nu volledig gevaccineerd nadat ik mijn 2e dosis Pfizer heb gekregen."



(De dag nadien helaas overleden door hevige bijwerkingen)



Voor velen is het na toediening gewoon wat koortsig zijn of een rode jeukende plek op de schouder maar wat als het echt levensbedreigend misgaat? En neen, ik ben geen anti-vaxxer, maar coronavaccins, nog in een experimentele fase vragen naar mijn inziens meer diepgaand onderzoek.