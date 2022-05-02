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ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
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123 views • May 02, 2022
Με αφορμή την δημοσίευση / ανακοίνωση, της εκδήλωσης «Λευκή Νύχτα», στις 6 Μαΐου 2022… Θέλουμε να μας πείτε κ. Δήμαρχε… να απαντήσετε επίσημα, στους δημότες σας, με ποιόν νόμιμο τρόπο βρίσκεστε στην εκτελεστική εξουσία του Δήμου…
Θέλουμε να μας πείτε κ. Δήμαρχε… να απαντήσετε επίσημα, στους δημότες σας, με ποιόν νόμιμο τρόπο βρίσκεστε στην εκτελεστική εξουσία του Δήμου,
ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΑΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΕ !
Θέλουμε να μας πείτε κ. Δήμαρχε… να απαντήσετε επίσημα, στους δημότες σας, με ποιόν νόμιμο τρόπο βρίσκεστε στην εκτελεστική εξουσία του Δήμου,
ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΑΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΕ !
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