BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Сыновья Света против Сыновей Тьмы. Армагеддон. Жребий Мелхиседека и Жребий Велиара (Сатаны). Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 18 января 2026 г.
Neba Luch
Neba Luch
67 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
2 views • 2 days ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1rzal3wUKROQysyuewXLEr8B5t9V4rO_A/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1G31BQIMBETA7NJg1JH2hdRiGNqIRMeBm/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1K0T7R24kc2zSPLXdNm8ThOjkOXohEIBA/view?usp=sharing


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1pQh165QuIOO9c2ANZFz4rVpSzP7vwClQ/view?usp=sharing


Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/1nP3mHfI54K-uVsydLd2AfbpCyGO_Jvh1/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1s_tr_lCJXTYOc_bvK-9PsgmNCwLFMr-u/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Тело Моисея – The Body of Moses https://docs.google.com/document/d/1WpHx4VkdqCzJBknHaPm2-pCZNn3veysf/edit

На русском об этом в Протоколе 28 апреля 2024 г.

2 Свидетеля Моисей и Илия. Тело Моисеево https://cloud.mail.ru/public/XTJr/GuwN2kt8i

https://youtu.be/QQKvSFwSKGY?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=49


Видео Лиланда

https://vimeo.com/1156921159

https://www.bitchute.com/video/FCdrFGgXkrXR/

Заметки https://docs.google.com/document/d/1I20RibhlnnRrlNMP4K5lTq5iNt_4M_8Q/edit

Копия https://www.youtube.com/watch?v=zmJr-xFjjks

Как включить русские субтитры на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0


Козёл отпущения  Азазель, Левит 16:8, 0,26 “для отпущения” h5799. azazel עֲזָאזֵל https://biblehub.com/hebrew/5799.htm

Подробнее в видео Лиланда Cобрание на Йом Кипур и Суд у Белого Престола

и на стр. 6-7 док-нта https://cloud.mail.ru/public/LYxu/peE2JfGc7


Велиар в 2 Кор 6:15 — g955. Beliar Βελιάρ

Вариант написания Βελιάλ в 2 Cor 6:15 ABP https://biblehub.com/interlinear/apostolic/2_corinthians/6.htm

Белиал — h1100. beliyyaal בְּלִיַּעַל https://bible.by/strong-hebrew/1100/

негодность, нечестие; прилагательное — негодный, нечестивый, развратный, развращённый

https://bible.by/strong-hebrew/1100/


Мелхиседек h4442 מַלְכִּיצֶדֶק‎ = “Царь Праведности/Праведных” или “Мой Царь Праведный”

от h4428 (melek царь) и h6664 (tsedeq праведность, справедливость)https://bible.by/strong-hebrew/4442/

https://www.blueletterbible.org/lexicon/h4442/kjv/wlc/0-1/


Melchizedek Document – 11QMelch

https://armstronginstitute.org/977-uncovering-the-identity-of-melchizedek-dead-sea-scroll-11qmelch


См. также:


Видео Лиланда Zadok the Priest – the Order of Melchizedek / Священник Садок, Чин Мелхиседека: https://vimeo.com/1151697036

https://www.bitchute.com/video/AF1edWFc4MS5/

Транскрипт (C05-6-36 Zadok the Priest – the Order of Melchizedek) https://leelandjones.wordpress.com/course-05/

Копия https://youtu.be/Rj0kCe2UJXs


- о поездке Д. Трампа в Египет

в Протоколе от 12 октября 2025 г. Саммит Мира в Египте 2025 г по Газе.

на стр. 1 https://drive.google.com/file/d/1D6VMHHqP7Aly8bEo1SHB6wNV42uAvVrC/view


- про Юбилей 50-й год в Протоколах

от 1 июня 2025 г. Гора Синай и гора Сион. Юбилейный 50-й год. Пятидесятница https://drive.google.com/file/d/1tNqOW9BDwUBTHOg6icDfaFIz7PzNcZWT/view

от 25 мая 2025 г. Пятидесятница Праздник Седмиц Шавуот. Юбилейный 50й год https://drive.google.com/file/d/1B4gWoEMOrNrZpnyNqvzNMPKmPlocrKkf/view

от 15 июня 2025 г. Не отвергайте Призыв на Гору  (Не отвратитесь Евр 12:25)

https://drive.google.com/file/d/1AMb6EcUZCHJR4dD3XNj0Tr4U-o-WZ9xU/view


Схемы 14 лет Апокалипсиса (2010-2024 гг)

Временная Шкала Царя https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ

7 лет изобилия и 7 лет скорби https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83

Календарь Еноха на 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar


Keywords
isaiaharmageddonjubileejesus christ second comingbelialprorochestva bibliivtoroe prishestvie hristaotkrovenie ioannaleeland jones in russianvoynaqumran scrollskumransie rukopisischool meeting minuteswar scrollsvitok melhisedekamelchizedek scrolldamascus documentsons of ligfht against sons of darknessveliar50 let50 godyubileyvoyna synovey sveta protiv synovey tmy
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Omniverse Deception: Unmasking the globalist playbook

The Omniverse Deception: Unmasking the globalist playbook

Belle Carter
The Eighth Front: How Israel&#8217;s War Extends Beyond Gaza to the Battle for Reality

The Eighth Front: How Israel’s War Extends Beyond Gaza to the Battle for Reality

Garrison Vance
Germany says U.S. remains its closest partner despite tensions

Germany says U.S. remains its closest partner despite tensions

Laura Harris
Heat pumps gain popularity, but rising electricity costs could slow adoption

Heat pumps gain popularity, but rising electricity costs could slow adoption

Belle Carter
Winter survival guide: Essential skills for thriving in snow and ice

Winter survival guide: Essential skills for thriving in snow and ice

Evangelyn Rodriguez
Clintons agree to TESTIFY before Congress over Epstein links after threat of contempt charges

Clintons agree to TESTIFY before Congress over Epstein links after threat of contempt charges

Ramon Tomey
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy