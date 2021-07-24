Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

43 views • July 24, 2021

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Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ η απελευθέρωση από την αμαρτία και τα πάθη μας ως βίωση της εν Χριστώ Σταυροαναστάσιμης Αγάπης του Αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού και ως ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΦΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ. Γιατί ο Χριστός είναι ο μοναδικός Σωτήρας της αθάνατης ψυχής μας ως ο Μονογενής Υιός και Ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, το δεύτερο Πρόσωπο της Ομοουσίας Αγίας Τριάδας.



Επειδή αγαθός είναι μόνο ο Θεός η ένωση μας με τον Άγιο Θεό Πατέρα μας δια της Σταυροαναστάσιμης Αγάπης του Χριστού αναδημιουργεί την Ελευθερία μας, που είχε χάσει ο μεταπτωτικός άνθρωπος, εφόσον με την Ελεύθερη Βούλησή μας, διαρκή μετάνοια, ταπεινό φρόνημα, αδιάλειπτη προσευχή, πνευματική νηστεία και αληθινή ορθόδοξη ομολογιακή πίστη βιώνουμε ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ το Θαύμα της Ανάστασης του Χριστού από αυτή την ζωή.



Η Ανάσταση μας από αυτή την ζωή εκφράζεται και ΒΙΩΝΕΤΑΙ με την πνευματική υγεία της αθάνατης ψυχής μας ως πρόγευση της αιώνιας Θείας Χαράς του Παραδείσου της Σταυροαναστάσιμης Αγάπης του Χριστού.



ΑΓΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΩΣ "ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΓΑΘΟ" ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ.



Εάν έχουμε δεχτεί τον Άγιο Λόγο του Θεού και πράττουμε το θέλημά του είμαστε υγιείς πνευματικά και σωματικά! ακόμα και αν το σώμα μας πεθάνει ή βρίσκεται στα πρόθυρα του θανάτου γιατί δεν θα χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας στην αιώνια κόλαση. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (Α΄ Κορ. 6, 19). Όταν φαίνεται υγειές το σώμα μας άλλα η ψυχή μας βρίσκεται σε πνευματική πτώση γιατί δεν πράττει το Άγιο Θέλημα του Θεού τότε δεν είμαστε αληθινά υγιείς γιατί κινδυνεύουμε αν πεθάνουμε αμετανόητοι να χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας στην αιώνια κόλαση που είναι ο αποχωρισμός από τον Άγιο Θεό, τον Παράδεισο της Σταυροαναστάσιμης Αγάπης του Χριστού.



Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το αιώνια ζωντανό και πάντα πνευματικά υγειές Θεανθρώπινο Σώμα του Χριστού με μέλη Του τον πιστό κλήρο και λαό που με την Ελεύθερη Βούλησή τους πιστεύουν, ΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΙΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ, στην μοναδική Κεφαλή της Μίας Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας τον Αναστημένο Θεάνθρωπο Χριστό. Άγιος, Δίκαιος, Ελεύθερος και γεμάτος Σταυροναναστάσιμη αιώνια αληθινή Αγάπη είναι μόνο ο Τριαδικός Θεός και εμείς ως κατά Χάρη παιδιά του Θεού με την Δύναμη του Αγίου Πνεύματος του Θεού βιώνουμε την ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ.



Σε αυτό το Πανάγιο Σώμα του Χριστού, την διαχρονική Μία Αγία Εκκλησία Του, δεν είναι δυνατόν να είναι μέλη του οι αμετανόητοι αντίχριστοι αιρετικοί, οικουμενιστές, πανθρησκειαστές, σιωνιστές που βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα του Θεού διαστρεβλώνοντας και προδίδοντας σαν τον Ιούδα την Αλήθεια του Χριστού, η οποία αποτελεί το Άγιο Ορθόδοξο Δόγμα των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας, θαυματουργών Μαρτύρων και Ομολογητών. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΛΥΝΘΕΙ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ. ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ ΑΙΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ...



ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΑΠΟ ΕΚΤΡΩΜΕΝΑ ΕΜΒΡΥΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΡΩΣΙΚΗ-ΡΟΥΛΕΤΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΤΕ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΒΛΑΒΕΣ Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)» https://ugetube.com/watch/CBTCtMiAA6XbNeg Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ η απελευθέρωση από την αμαρτία και τα πάθη μας ως βίωση της εν Χριστώ Σταυροαναστάσιμης Αγάπης του Αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού και ως ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΦΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ. Γιατί ο Χριστός είναι ο μοναδικός Σωτήρας της αθάνατης ψυχής μας ως ο Μονογενής Υιός και Ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, το δεύτερο Πρόσωπο της Ομοουσίας Αγίας Τριάδας.Επειδή αγαθός είναι μόνο ο Θεός η ένωση μας με τον Άγιο Θεό Πατέρα μας δια της Σταυροαναστάσιμης Αγάπης του Χριστού αναδημιουργεί την Ελευθερία μας, που είχε χάσει ο μεταπτωτικός άνθρωπος, εφόσον με την Ελεύθερη Βούλησή μας, διαρκή μετάνοια, ταπεινό φρόνημα, αδιάλειπτη προσευχή, πνευματική νηστεία και αληθινή ορθόδοξη ομολογιακή πίστη βιώνουμε ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ το Θαύμα της Ανάστασης του Χριστού από αυτή την ζωή.Η Ανάσταση μας από αυτή την ζωή εκφράζεται και ΒΙΩΝΕΤΑΙ με την πνευματική υγεία της αθάνατης ψυχής μας ως πρόγευση της αιώνιας Θείας Χαράς του Παραδείσου της Σταυροαναστάσιμης Αγάπης του Χριστού.ΑΓΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΩΣ "ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΓΑΘΟ" ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ.Εάν έχουμε δεχτεί τον Άγιο Λόγο του Θεού και πράττουμε το θέλημά του είμαστε υγιείς πνευματικά και σωματικά! ακόμα και αν το σώμα μας πεθάνει ή βρίσκεται στα πρόθυρα του θανάτου γιατί δεν θα χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας στην αιώνια κόλαση. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (Α΄ Κορ. 6, 19). Όταν φαίνεται υγειές το σώμα μας άλλα η ψυχή μας βρίσκεται σε πνευματική πτώση γιατί δεν πράττει το Άγιο Θέλημα του Θεού τότε δεν είμαστε αληθινά υγιείς γιατί κινδυνεύουμε αν πεθάνουμε αμετανόητοι να χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας στην αιώνια κόλαση που είναι ο αποχωρισμός από τον Άγιο Θεό, τον Παράδεισο της Σταυροαναστάσιμης Αγάπης του Χριστού.Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το αιώνια ζωντανό και πάντα πνευματικά υγειές Θεανθρώπινο Σώμα του Χριστού με μέλη Του τον πιστό κλήρο και λαό που με την Ελεύθερη Βούλησή τους πιστεύουν, ΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΙΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ, στην μοναδική Κεφαλή της Μίας Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας τον Αναστημένο Θεάνθρωπο Χριστό. Άγιος, Δίκαιος, Ελεύθερος και γεμάτος Σταυροναναστάσιμη αιώνια αληθινή Αγάπη είναι μόνο ο Τριαδικός Θεός και εμείς ως κατά Χάρη παιδιά του Θεού με την Δύναμη του Αγίου Πνεύματος του Θεού βιώνουμε την ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ.Σε αυτό το Πανάγιο Σώμα του Χριστού, την διαχρονική Μία Αγία Εκκλησία Του, δεν είναι δυνατόν να είναι μέλη του οι αμετανόητοι αντίχριστοι αιρετικοί, οικουμενιστές, πανθρησκειαστές, σιωνιστές που βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα του Θεού διαστρεβλώνοντας και προδίδοντας σαν τον Ιούδα την Αλήθεια του Χριστού, η οποία αποτελεί το Άγιο Ορθόδοξο Δόγμα των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας, θαυματουργών Μαρτύρων και Ομολογητών. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΛΥΝΘΕΙ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ. ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ ΑΙΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ... https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ...ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΑΠΟ ΕΚΤΡΩΜΕΝΑ ΕΜΒΡΥΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΡΩΣΙΚΗ-ΡΟΥΛΕΤΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΤΕ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΒΛΑΒΕΣ https://healthimpactnews.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/ http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES). ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ.... Keywords newschristreportusanwozionismwhoglobalizationeuropeeuantichristdictatorshipvaerskillersorthodoxyprimeministerhellasmitsotakisplandemicgenocitecovid-19-vaccines-of-deathcoronavirusterrorism

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