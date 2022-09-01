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Julkaistu alunperin Tokentubessa 15.2.2022
Amerikassa kuolemien määrät ovat lisääntyneet 40 prosentilla. Sydänkohtaukset, keuhkoveritulpat, samana vuonna syntyneiden lasten synnynnäiset epämuodostumat, naisten hedelmättömyys ja vastaavat asiat ja taudit ovat lisääntyneet USA:ssa merkittävästi. Koronarokotteen haitat alkavat tulemaan esille karulla tavalla.