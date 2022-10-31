ZELENSKY - USA - THIS IS WHERE YOU THINK! ALL YOUR TAX DOLLARS ARE GOING TO - NO ITS LAUNDERED TO THE MIC- BUT DO YOU REALLY WANT TO PROMOTE THIS POS

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A POLITICAL DISGRACE FOR THE USA AND COLLECTIVE WEST - THEY BACKED THIS DAEMON!
HE IS A RATTONITE KHAZARIAN THESE ARE NOT HEBREWS! - BUT A MADE UP CULT WHO CHOSE JEWDAYISM TO HIDE BEHIND TO CORRUPT NATIONS AND KINGDOMS TO SUBVERT THE TRUTH - THE PRACTICE OF USURY AND DEBT ENSLAVEMENT - THEY LIE CHEAT AND KILL! - THESE ARE THE ONES WHO CALL THEM SELVES JEWS BUT ARE NOT!