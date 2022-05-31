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ΓΙΟΥΒΑΛ ΝΟΑ ΧΑΡΑΡΙ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
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11 views • May 31, 2022
Ο Δρ Γιουβάλ Νόα Χαράρι [Yuval Noah Harari] είναι υπέρ του μετα-ανθρωπισμού και κορυφαίος σύμβουλος του Κλάους Σβαμπ και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
Σε μία πρόσφατη συνέντευξη στο TED, τοποθετήθηκε για τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας. Ως εκπρόσωπος της μεγάλης επαναφοράς εξέφρασε προφανώς τις θέσεις και απόψεις της Νέας Τάξης Πραγμάτων.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Δηλαδή εννοεί ο ποιητής να επιταχύνει την μεγάλη επαναφορά. Αέριο ? δεν θέλουμε από τη Ρωσία, εδώ έχουμε δικιά μας ατζέντα – Πράσινη ενέργεια και πράσινα άλογα!
Εάν ακούσετε προσεκτικά και με μία «κατάλληλη» μετάφραση σε αυτά που θα ακούσετε, θα αντιληφθείτε τι μας ετοιμάζουν σε συνέχεια του ψευτοπανδημίας.
Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=yQqthbvYE8M
Σε μία πρόσφατη συνέντευξη στο TED, τοποθετήθηκε για τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας. Ως εκπρόσωπος της μεγάλης επαναφοράς εξέφρασε προφανώς τις θέσεις και απόψεις της Νέας Τάξης Πραγμάτων.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Δηλαδή εννοεί ο ποιητής να επιταχύνει την μεγάλη επαναφορά. Αέριο ? δεν θέλουμε από τη Ρωσία, εδώ έχουμε δικιά μας ατζέντα – Πράσινη ενέργεια και πράσινα άλογα!
Εάν ακούσετε προσεκτικά και με μία «κατάλληλη» μετάφραση σε αυτά που θα ακούσετε, θα αντιληφθείτε τι μας ετοιμάζουν σε συνέχεια του ψευτοπανδημίας.
Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=yQqthbvYE8M
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