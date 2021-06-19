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BILL.GATES' "CEPI" IS NOW YOUR GOVERNMENT AND NOW MURDERING YOU WITH FACEMASKS AND "VACCINE"
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114 views • June 19, 2021
BILL GATES "GAVI" PAYS NO TAXES AND IS FUNDED TO MURDER YOU WITH "VACCINE"
BILL.GATES' "CEPI" IS NOW YOUR GOVERNMENT AND NOW MURDERING YOU WITH FACEMASKS AND "VACCINE"
BILL GATES – LARGEST ANTI-TRUST/RACKETEERING CASE IN HUMAN HISTORY – NOW MURDERING THE ENTIRE HUMAN RACE --- WITH FACE MASKS – SOCIAL DISTANCING AND POISON BEING CALLED "VACCINE"
EXCERPT – VIDEO LINKS TO FULL INTERVIEW
GAVI – VACCINE MURDER CORPORATION
GAVI – TOTAL IMMUNITY
GAVI – PAYS NOT TAXES
GAVI – MEMBERS BYPASS SECURITY MEASURES
GAVI – WHEN THEY HAVE DIPLOMATIC PASS EVEN THEIR LUGAGE CAN NOT BE LOOKED AT IN SECURITY CHECK-POINTS
GAVI – AGREEMENTS WITH WHO/UN /BILATERAL AGENCIES OF CRIMINAL "UNITED NATIONS"
GAVI – PARTNERSHIPS WITH WORLD BANK
GAVI – WORLD BANK PARTNERSHIP CREATED IFFIM – INTERNATIONAL FINANCIAL FACILITY FOR IMMUNIZATION
GAVI – WORLD BANK GET FUNDING FROM IFFIM
GAVI – THE FUNDING ARE "MEMBER STATES
GAVI – UNITED NATIONS ARE LOOTING ALL THE TAX MONEY FROM ALL COUNTRIES TO PAY FOR "VACCINE" THAT MUTILATES AND MURDERS ALL THE CITIZENS PAYING THE TAXES
GAVI – "PUBLIC/PRIVATE PARTNERSHIP" INCLUDES MULTINATIONAL CORPORATIONS
GAVI – PARTNERSHIP WITH BILL GATES CREATED
-CEPI Coalition for Epidemic Preparedness Innovations
GAVI - COVAX is co-led by Gavi, the Coalition for Epidemic
EXCERPTS FROM CRIMINAL "UNITED NATIONS" WEBSITE
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) and WHO. Its aim is to accelerate the development and manufacture of
COVAX is co-led by CEPI, Gavi and WHO, alongside key delivery partner UNICEF. In the Americas, the PAHO Revolving Fund is the recognized procurement agent for COVAX.
The ACT Accelerator is a ground-breaking global collaboration to accelerate the development, production, and equitable access to COVID-19 tests, treatments, and vaccines. COVAX is co-led by Gavi, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) and WHO. Its aim is to accelerate the development and manufacture of COVID-19 vaccines
LYING MURDEROUS MEDIA ON BIG PHARMA-PAYROLL
MAJOR UNIVERSITIES FUNDED BY CRIME
POLITICIZATION OF FAKE SCIENCE
CRIME BASED ON CONFLICT OF INTEREST
FULL INTERVIEW HERE
https://www.bitchute.com/video/A17H8QCOMuY3/
FULL INTERVIEW
https://rumble.com/vhyx79-astrid-stuckelberger-global-corruption-planet-lockdown.html
BILL.GATES' "CEPI" IS NOW YOUR GOVERNMENT AND NOW MURDERING YOU WITH FACEMASKS AND "VACCINE"
BILL GATES – LARGEST ANTI-TRUST/RACKETEERING CASE IN HUMAN HISTORY – NOW MURDERING THE ENTIRE HUMAN RACE --- WITH FACE MASKS – SOCIAL DISTANCING AND POISON BEING CALLED "VACCINE"
EXCERPT – VIDEO LINKS TO FULL INTERVIEW
GAVI – VACCINE MURDER CORPORATION
GAVI – TOTAL IMMUNITY
GAVI – PAYS NOT TAXES
GAVI – MEMBERS BYPASS SECURITY MEASURES
GAVI – WHEN THEY HAVE DIPLOMATIC PASS EVEN THEIR LUGAGE CAN NOT BE LOOKED AT IN SECURITY CHECK-POINTS
GAVI – AGREEMENTS WITH WHO/UN /BILATERAL AGENCIES OF CRIMINAL "UNITED NATIONS"
GAVI – PARTNERSHIPS WITH WORLD BANK
GAVI – WORLD BANK PARTNERSHIP CREATED IFFIM – INTERNATIONAL FINANCIAL FACILITY FOR IMMUNIZATION
GAVI – WORLD BANK GET FUNDING FROM IFFIM
GAVI – THE FUNDING ARE "MEMBER STATES
GAVI – UNITED NATIONS ARE LOOTING ALL THE TAX MONEY FROM ALL COUNTRIES TO PAY FOR "VACCINE" THAT MUTILATES AND MURDERS ALL THE CITIZENS PAYING THE TAXES
GAVI – "PUBLIC/PRIVATE PARTNERSHIP" INCLUDES MULTINATIONAL CORPORATIONS
GAVI – PARTNERSHIP WITH BILL GATES CREATED
-CEPI Coalition for Epidemic Preparedness Innovations
GAVI - COVAX is co-led by Gavi, the Coalition for Epidemic
EXCERPTS FROM CRIMINAL "UNITED NATIONS" WEBSITE
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) and WHO. Its aim is to accelerate the development and manufacture of
COVAX is co-led by CEPI, Gavi and WHO, alongside key delivery partner UNICEF. In the Americas, the PAHO Revolving Fund is the recognized procurement agent for COVAX.
The ACT Accelerator is a ground-breaking global collaboration to accelerate the development, production, and equitable access to COVID-19 tests, treatments, and vaccines. COVAX is co-led by Gavi, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) and WHO. Its aim is to accelerate the development and manufacture of COVID-19 vaccines
LYING MURDEROUS MEDIA ON BIG PHARMA-PAYROLL
MAJOR UNIVERSITIES FUNDED BY CRIME
POLITICIZATION OF FAKE SCIENCE
CRIME BASED ON CONFLICT OF INTEREST
FULL INTERVIEW HERE
https://www.bitchute.com/video/A17H8QCOMuY3/
FULL INTERVIEW
https://rumble.com/vhyx79-astrid-stuckelberger-global-corruption-planet-lockdown.html
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