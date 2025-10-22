Guerra monetaria y auge de la IA (snippet 2)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Mike Adams entrevista a Andy Schectman, director ejecutivo de Miles Franklin, sobre la reciente caída en los precios del oro y la plata. Schectman atribuye este movimiento a una guerra geopolítica de divisas entre Estados Unidos y el hemisferio sur, especialmente China. Destaca las importaciones masivas de oro y plata de EE. UU. desde noviembre de 2020, lo que sugiere la formación de un nuevo sistema monetario.
Schectman analiza el potencial de las monedas estables y del oro para estabilizar el mercado de deuda, y menciona que EE. UU. ha clasificado la plata como un mineral crítico. También aborda las implicaciones de la inteligencia artificial y la manufactura en la economía, subrayando la necesidad de un cambio cultural hacia la ética del trabajo y el resurgimiento de la producción industrial.
