Guerra monetaria y auge de la IA (snippet 2)

Mike Adams entrevista a Andy Schectman, director ejecutivo de Miles Franklin, sobre la reciente caída en los precios del oro y la plata. Schectman atribuye este movimiento a una guerra geopolítica de divisas entre Estados Unidos y el hemisferio sur, especialmente China. Destaca las importaciones masivas de oro y plata de EE. UU. desde noviembre de 2020, lo que sugiere la formación de un nuevo sistema monetario.

Schectman analiza el potencial de las monedas estables y del oro para estabilizar el mercado de deuda, y menciona que EE. UU. ha clasificado la plata como un mineral crítico. También aborda las implicaciones de la inteligencia artificial y la manufactura en la economía, subrayando la necesidad de un cambio cultural hacia la ética del trabajo y el resurgimiento de la producción industrial.

