Ο ΠΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΚΡΗ 1966

Έτος: 1966

Διάρκεια: 80′

Είδος: Δραματική

Σκηνοθεσία: Ερρίκος Θαλασσινός

Σενάριο: Πέτρος Γιαννακός

Φωτογραφία: Τάκης Καλαντζής

Εταιρία παραγωγής: Άρκ Φιλμ

Ηθοποιοί: Ορέστης Μακρής , Θανάσης Μυλωνάς , Μπέτυ Μοσχονά , Σάσα Καστούρα , Μάκης Ρευματάς , Μαρία Ιωαννίδου , Γιώργος Νέζος , Μπέμπα Μπλανς , Πόπη Δεληγιάννη , Θόδωρος Κεφαλόπουλος , Νίκος Πασχαλίδης , Ρένα Πασχαλίδου , Γιώργος Ξύδης , Μαίρη Αυλωνίτη , Έφη Αναστασιάδου , Πάνος Τζανετής (τραγούδι)





Πλοκή: Η ιστορία ενός άντρα (Ορέστης Μακρής), κατεστραμμένου από μια πονηρή γυναίκα (Μπέττυ Μοσχονά), ο οποίος καταλήγει μέθυσος.