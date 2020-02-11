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Ο ΠΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΚΡΗ 1966
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33 views • February 11, 2020
Έτος: 1966
Διάρκεια: 80′
Είδος: Δραματική
Σκηνοθεσία: Ερρίκος Θαλασσινός
Σενάριο: Πέτρος Γιαννακός
Φωτογραφία: Τάκης Καλαντζής
Εταιρία παραγωγής: Άρκ Φιλμ
Ηθοποιοί: Ορέστης Μακρής , Θανάσης Μυλωνάς , Μπέτυ Μοσχονά , Σάσα Καστούρα , Μάκης Ρευματάς , Μαρία Ιωαννίδου , Γιώργος Νέζος , Μπέμπα Μπλανς , Πόπη Δεληγιάννη , Θόδωρος Κεφαλόπουλος , Νίκος Πασχαλίδης , Ρένα Πασχαλίδου , Γιώργος Ξύδης , Μαίρη Αυλωνίτη , Έφη Αναστασιάδου , Πάνος Τζανετής (τραγούδι)
Πλοκή: Η ιστορία ενός άντρα (Ορέστης Μακρής), κατεστραμμένου από μια πονηρή γυναίκα (Μπέττυ Μοσχονά), ο οποίος καταλήγει μέθυσος.
Διάρκεια: 80′
Είδος: Δραματική
Σκηνοθεσία: Ερρίκος Θαλασσινός
Σενάριο: Πέτρος Γιαννακός
Φωτογραφία: Τάκης Καλαντζής
Εταιρία παραγωγής: Άρκ Φιλμ
Ηθοποιοί: Ορέστης Μακρής , Θανάσης Μυλωνάς , Μπέτυ Μοσχονά , Σάσα Καστούρα , Μάκης Ρευματάς , Μαρία Ιωαννίδου , Γιώργος Νέζος , Μπέμπα Μπλανς , Πόπη Δεληγιάννη , Θόδωρος Κεφαλόπουλος , Νίκος Πασχαλίδης , Ρένα Πασχαλίδου , Γιώργος Ξύδης , Μαίρη Αυλωνίτη , Έφη Αναστασιάδου , Πάνος Τζανετής (τραγούδι)
Πλοκή: Η ιστορία ενός άντρα (Ορέστης Μακρής), κατεστραμμένου από μια πονηρή γυναίκα (Μπέττυ Μοσχονά), ο οποίος καταλήγει μέθυσος.
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