Nesveti car Konstantin

Naš priznati crkveni istoričar Jevsevije Popović, u svojoj "Općoj crkvenoj istoriji" (objavljeno 1912. u Sremskim Karlovcima) naglašava da je Кonstatin učinio hrišćanstvo državnom religijom „u celom carstvu tek oko 323., i pozvao je sve svoje podanike, da napuste neznabožačko sujeverje i da se obrate hrišćanstvu. Ali još uvek je davao neznabošcima slobodu ispovedanja svoje vere, i zabranio je samo orakule i javne životinjske žrtve, no nije nastojavao da se zabranjeno ne vrši te se u stvari i to toleriralo“. Naš poznati crkveni istoričar potvrđuje i činjenicu da je Кonstatin do kraja života ostao privržen paganstvu: „Do pred smrt svoju ostao je katihumen, nosio je još uvek neznabožačku carsku titulu Pontifex Maximus, pa i život mu nije bio bez mrlja“. U te "mrlje" spada i Konstantinova paganska titula "Pontifex Maximus" (Prvosveštenik paganskih religija), koju su nasledili poglavari rimske crkve. U ovom izlaganju čućete i o drugim "mrljama" tog kontraverznog cara, koji ni nominalno nije bio pravoslavan, a kojeg katolička crkva, kojoj je nominalno pripadao, ne priznaje za sveca!