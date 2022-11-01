Suudi Arabistan'daki Gerçek Sina Dağı: Çıkış Gerçek - Turkish Audio

Ekim 2022 Sina Dağı turumuza katılın! ➡️ https://livingpassages.com/tour/saudi-arabia-mt-sinai-midian-ryan-mauro/

Belgeselin Tamamına Bakın: Musa Dağını Bulmak: Suudi Arabistan'daki Gerçek Sina Dağı

https://www.youtube.com/watch?v=YjrxHqNy5CQ

Sodom ve Gomorrah IsReal: Gençlik Sağlıklı İsyanı Hak ediyor

https://www.brighteon.com/13c99532-3c27-4fc5-ac67-25907f4c8150

Daha Fazlasını Gör:

Ron Wyatt Discoveries -2022- Gomorrah- Kızıldeniz Geçişi- Mt Sinai- Nuh-s Ark (Daha birçok videoya bağlantılarla birlikte)

https://www.brighteon.com/8b890d1f-d654-446e-8cfd-c9da59fb9ef9

İncil'deki en temel olaylardan birini doğrulayan bu filmde sunulan derin kanıtları kendiniz görün!

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