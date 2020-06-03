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Lydia et Claude Bourguignon - Entrevue 2016
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1 view • June 03, 2020
Import YT 27 janvier 2017 : https://www.youtube.com/watch?v=M8NRDg60giI
Chaîne YT I Moved to Diaspora : https://www.youtube.com/channel/UCqiaO4rytMpF87ZRn2q3ntw
Entrevue de Claude et Lydia Bourguignon sur leur activité d'analyste micro-biologique des sols, de l'importance de l'écosystème pour l'équilibre de la planète et cultiver des aliments sains.
Source : Catfish Tomei - https://www.youtube.com/user/shiftac52
Chaîne YT I Moved to Diaspora : https://www.youtube.com/channel/UCqiaO4rytMpF87ZRn2q3ntw
Entrevue de Claude et Lydia Bourguignon sur leur activité d'analyste micro-biologique des sols, de l'importance de l'écosystème pour l'équilibre de la planète et cultiver des aliments sains.
Source : Catfish Tomei - https://www.youtube.com/user/shiftac52
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