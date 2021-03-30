© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Radio NWO Havaintoja - Vieraana Rauni-Leena Luukanen-Kilde (2013 vuonna tehty haastattelu)
Follow
0
Share
Report
500 views • March 30, 2021
Youtubesta 29.03.2021 sensusoitu video.
Youtuben mukaan tämä video sisälsi "vihasisältöä", joten se piti poistaa.
Sisältö oli kuitenkin keskittynyt mm. BIG PHARMA:n rikollisenhaaran paljastamiseen sekä Uuden Maailmanjärjestyksen agendan esilletuontiin.
Juttua oli myös CIA:n Mk-Ultra mielenhallintaohjelmasta, supersotilasohjelmasta, rokotteista, mielialalääkkeistä jne.
Nämä asiat taas näitä asioita salaava eliitti haluaa nimittää "vihasisällöksi" tai "vihapuheeksi".
Youtuben mukaan tämä video sisälsi "vihasisältöä", joten se piti poistaa.
Sisältö oli kuitenkin keskittynyt mm. BIG PHARMA:n rikollisenhaaran paljastamiseen sekä Uuden Maailmanjärjestyksen agendan esilletuontiin.
Juttua oli myös CIA:n Mk-Ultra mielenhallintaohjelmasta, supersotilasohjelmasta, rokotteista, mielialalääkkeistä jne.
Nämä asiat taas näitä asioita salaava eliitti haluaa nimittää "vihasisällöksi" tai "vihapuheeksi".
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.