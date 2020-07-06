Minha ereção não é satisfatória mesmo tomando remédio, melhora com o uso do anel peniano

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9 views • July 06, 2020





• Minha ereção não é satisfatória mesmo tomando remédio, melhora com o uso do anel peniano

• Sou diabético e sofro de grave Disfunção Erétil, o que faço?



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Neste bloco, orientaremos um internauta, de 54 anos, que diz o seguinte: “Doutor, minha ereção não é satisfatória, às vezes uso remédio para ereção, e às vezes, mesmo com o remédio, a ereção dura muito pouco. Já faz algum tempo que não faço sexo, não tenho parceira, pois estou separado, já na masturbação consigo ter uma boa ereção. Quando uso um anel na base do pênis consigo manter ereção por mais tempo. Eu tenho 1,77 m de altura e peso 84 kg. Por favor, peço um esclarecimento. Agradeço a atenção!” Orientaremos, também, um internauta, de 55 anos, que diz o seguinte: “Olá, falo de Pernambuco. Sou diabético e sofro uma grave disfunção erétil. Já tomei vários remédios para ereção, mas não tenho resultado satisfatório. O que devo fazer? Desde já, agradeço a sua atenção!” O Programa "Saúde e Sexualidade no Rádio" é transmitido todas as Terças, a partir das 07 horas da manhã, na nossa web rádio, saudesexualidadewebradio.com - Quer participar? Mande sua pergunta para Compartilhe esse vídeo, outras pessoas poderão se beneficiar com as orientações dadas!• Minha ereção não é satisfatória mesmo tomando remédio, melhora com o uso do anel peniano• Sou diabético e sofro de grave Disfunção Erétil, o que faço?Email: [email protected] Neste bloco, orientaremos um internauta, de 54 anos, que diz o seguinte: “Doutor, minha ereção não é satisfatória, às vezes uso remédio para ereção, e às vezes, mesmo com o remédio, a ereção dura muito pouco. Já faz algum tempo que não faço sexo, não tenho parceira, pois estou separado, já na masturbação consigo ter uma boa ereção. Quando uso um anel na base do pênis consigo manter ereção por mais tempo. Eu tenho 1,77 m de altura e peso 84 kg. Por favor, peço um esclarecimento. Agradeço a atenção!” Orientaremos, também, um internauta, de 55 anos, que diz o seguinte: “Olá, falo de Pernambuco. Sou diabético e sofro uma grave disfunção erétil. Já tomei vários remédios para ereção, mas não tenho resultado satisfatório. O que devo fazer? Desde já, agradeço a sua atenção!” O Programa "Saúde e Sexualidade no Rádio" é transmitido todas as Terças, a partir das 07 horas da manhã, na nossa web rádio, saudesexualidadewebradio.com - Quer participar? Mande sua pergunta para [email protected] ou ligue para (11) 3831-3882, e iremos responder, e esclarecer, suas dúvidas! Toda Sexta-feira, às 23hs, vc pode ouvir o programa na MkkWeb Rádio – www.mkkwebradio.com.br Keywords sexualpenisromeropintosaudealfredodisfuncaoeretilsexualidadesexopau

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