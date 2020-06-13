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CNN is trying hide the truth but Milwaukee County Sheriff David Clarke says it and spar over police shootings
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66 views • June 13, 2020
A CNN így próbálja meg az igazság kimondását elfojtani a saját narratíváját erőltetve a rendőrgyilkosságok és a Black Lives Matter gyűlöletkampánya okán, de a Milwaukee megyei sheriff, David Clarke nem hagyta magát és elképesztő 9 perces igazságkimondásba kezdett! A CNN műsorvezetője, Don Lemmon bármennyire is próbálja végig, de nem tudta belefojtani a szót.
Mindenkinek látnia kell, mert megérdemli az igazság! És a CNN szánalmas próbálkozásait sem szabad figyelmen kívül hagyni!
Source: Don Lemon, sheriff spar over police shootings
CNN is trying hide the truth but Milwaukee County Sheriff David Clarke says it and spar over police shootings - https://youtu.be/QRen8nI8_aM
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Mindenkinek látnia kell, mert megérdemli az igazság! És a CNN szánalmas próbálkozásait sem szabad figyelmen kívül hagyni!
Source: Don Lemon, sheriff spar over police shootings
CNN is trying hide the truth but Milwaukee County Sheriff David Clarke says it and spar over police shootings - https://youtu.be/QRen8nI8_aM
A VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta!
➽ "Nem vagyunk állatok és bűnözők! Undorító, amit művelnek" - A New Yorki Rendőr Unió vezetője hevesen kelt ki a rendőrök elleni támadások miatt
https://www.alternativhirek.com/2020/06/nem-vagyunk-allatok-es-bunozok-undorito.html
➽ "Egyedül egyvalaki előtt vagyok csak hajlandó letérdepelni! Ne jöjjenek itt nekem a tisztelettel!"
https://www.alternativhirek.com/2020/06/egyedul-egyvalaki-elott-vagyok-csak.html
➽ Tucker Carlson : Ha a csőcselék fogja uralni az utcákat, Amerikának vége - A politikusok nem merik kimondani az igazat, de valakinek muszáj!
https://www.vilaghelyzete.com/2020/06/tucker-carlson-ha-csocselek-fogja.html
➽ Tucker Carlson: Amerika új vallása: A csoportos megszégyenítés - A kultúrális forradalmat rászabadították az országra https://www.vilaghelyzete.com/2020/06/tucker-carlson-amerika-uj-vallasa.html
➽ Tucker Carlson: Vezetőink az egészségügyi vészhelyzetet használták fel a demokrácia aláásására - Kettős mérce a zavargások és vírus kezelésében
https://www.vilaghelyzete.com/2020/06/tucker-carlson-vezetoink-az.html
➽ Elkezdődött a történelmi szobrok megbecstelenítése és ledöntése Nagy-Britanniában is. Churchill szobra lesz a következő?
https://www.alternativhirek.com/2020/06/elkezdodott-tortenelmi-szobrok.html
➽ Polgárháború kezdődhet el az Egyesült Államokban a bűnözők fosztogatása és a baloldali erőszakos csoportok nyomában - VIDEÓ
https://www.alternativhirek.com/2020/06/polgarhaboru-kezdodhet-el-az-egyesult.html
❗ A baloldali erőszak lett a főáramú norma - Újabb felforgatásba kezdtek a Soros-Antifa(sz)ervezetek - "Az erőszakos baloldal felemelkedése"
https://www.vilaghelyzete.com/2017/08/a-baloldali-eroszak-lett-foaramu-norma.html
✔ "Ha a fasizmus valaha is megérkezik Amerikába, akkor az a liberalizmus képében fog jönni." - Ronald Reagan telibe találta a jövőt. Íme!
https://www.vilaghelyzete.com/2017/09/ha-fasizmus-valaha-is-megerkezik.html
✔ 'A Sáska napja' következhet az USA-ban, ha a Trumpot a háttérerők megpróbálják elmozdítani - Egy új polgárháborúra figyelmeztet Michael Savage!
https://www.alternativhirek.com/2017/08/a-saska-napja-kovetkezhet-az-usa-ban-ha.html
✔ Paul Craig Roberts szemfelnyitó leleplező cikke az USA-ban tomboló baloldali hisztériáról: "Az amerikai polgárháború nem a rabszolgatartásról szólt"
https://www.alternativhirek.com/2017/08/paul-craig-roberts-szemfelnyito.html
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☑ Website -- VilagHelyzete
1. BLOG: http://www.VilagHelyzete.com
☑ Facebook --
2. ❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
3. Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete
4. FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog
☑ Website -- Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: http://www.AlternativHirek.com
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☑ VilagHelyzete Disqus Fórum: https://disqus.com/home/forum/vilaghelyzete/
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☐ Subscribed?
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All of my opinions in this video are my own, I was not paid to make this video. Please check my website for articles and for the Truth.
AWAKENING THE WORLD ... ... EVERY HEART MAKES A DIFFERENCE
In a world that continues to evolve, there are certain outcomes that become inevitable. The shift in human potential is one of them...
http://www.VilagHelyzete.com/
Please join the peaceful REVOLUTION of our WORLD HERE:
http://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
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