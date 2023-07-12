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Цифровой Рубль уже ввели!!! Социальный рейтинг. Карбоновый след
Vera Nika
Vera Nika
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92 views • July 12, 2023

"...Нужно учесть, что, внедряя CBDC, глобалисты будут идти на ЛЮБУЮ ЛОЖЬ, лишь бы достигнуть требуемого им успеха, — чтобы ВСЕ перешли на расчёты и оплату только этой «валютой», чтобы прежние формы денег ПОЛНОСТЬЮ исчезли! Т.е. чтобы альтернативы CBDC уже в принципе не было! Ради такой цели они пойдут на многое, на любой обман, подтасовки, подкуп пользователей разными «подачками» и временными «удобствами»! Лишь бы CBDC достигла монопольности в изпользовании!!! А если это уже наступит, — тогда они смогут запустить ВСЮ ТИРАНИЮ через CBDC по полной!!!...Внедряя «цифровые деньги» и последующие элементы системы, будут обещать «прощение долгов», кредитов, снижение процентов по ипотекам и т.д. Необходимо, чтобы народ понимал, для чего это всё глобалистами делается. Чтобы многие не ломанулись за «цифровыми деньгами», — надо об этом предупреждать. Сначала навязываемые CBDC и чипирование примут бюджетники, социально зависимые и т.д., — с них всё обычно начинают. А тогда уже порабощают и остальное большинство"

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ -  https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/chto-takoe-cbdc-ugroza-cifrovoj-valyuty,-kak-zaschititsya-ot-prinuditelnogo-chipirovaniya  

Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ  https://bit.ly/3XRvfPj  

Скачать Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip  (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).

Теги: ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ, CBDC, Цифровая валюта центрального банка, электронный концлагерь, тотальный контроль, Китай, цифровизация, Новый мировой порядок глобалистов, NWO, искусственный голод, чипизация, уколизация, принудительное чипирование, Защита от чипизации, подробная информация о цифровизации в РФ.

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