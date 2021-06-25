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Zeg ken jij de Mosselman?
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318 views • June 25, 2021
Kijk hem zitten dan, met de vlam in de pijp, Rob voelt zich genoodzaakt een filmpje te maken en even lekker los te gaan.
Gekkie Rob Buckens is een 'high sensitive' persoon, dat heeft hij geleerd in Syrië.
En hij voelt veel aan hoor en heeft ook uitgebreid gezocht op internet, want gekkie Rob is een echte onderzoeker.
En als je eenmaal gaat zoeken dan kom je terecht in een groot donker spinnenweb en wordt er heel veel duidelijk.
Ja, het is een grote boze wereld, gerund door de cabal of zoiets.
Kaag bijvoorbeeld mag van gekkie Rob achter een vliegtuig gebonden wordt en dan mag er ook iemand het touwtje door knippen.
Niet zo fraai omdat te zeggen van Rob, maar die heeft schijt.
Gekkie Rob heeft ook een dochter, dankzij haar vader is ze heel wijs voor haar leeftijd, 11 jaar is ze nog maar. En ondanks haar jonge leeftijd vertelt Rob alles tegen haar. En ze weet dat het allemaal goed komt.
Wappie Rob Buckens kijkt ook vaak op YouTube en heet ontdekt dat planten muziek maken, zoek dat maar eens op mensen.
Gekkie Rob Buckens is een 'high sensitive' persoon, dat heeft hij geleerd in Syrië.
En hij voelt veel aan hoor en heeft ook uitgebreid gezocht op internet, want gekkie Rob is een echte onderzoeker.
En als je eenmaal gaat zoeken dan kom je terecht in een groot donker spinnenweb en wordt er heel veel duidelijk.
Ja, het is een grote boze wereld, gerund door de cabal of zoiets.
Kaag bijvoorbeeld mag van gekkie Rob achter een vliegtuig gebonden wordt en dan mag er ook iemand het touwtje door knippen.
Niet zo fraai omdat te zeggen van Rob, maar die heeft schijt.
Gekkie Rob heeft ook een dochter, dankzij haar vader is ze heel wijs voor haar leeftijd, 11 jaar is ze nog maar. En ondanks haar jonge leeftijd vertelt Rob alles tegen haar. En ze weet dat het allemaal goed komt.
Wappie Rob Buckens kijkt ook vaak op YouTube en heet ontdekt dat planten muziek maken, zoek dat maar eens op mensen.
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