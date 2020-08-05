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Loi Bioéthique - IVG à 9 mois possible !
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12 views • August 05, 2020
Source: Team Fsociety
https://www.youtube.com/watch?v=igirBr5LQSo
La loi: http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/DLR5L15N37672
Article PMA: https://www.france24.com/fr/20200801-pma-pour-toutes-l-assembl%C3%A9e-adopte-le-projet-de-loi-bio%C3%A9thique-en-deuxi%C3%A8me-lecture
Article avortement: https://www.valeursactuelles.com/societe/loi-bioethique-lavortement-desormais-autorise-pour-detresse-psychosociale-jusquau-terme-de-la-grossesse-122330
Article LibéPEDOration: https://www.liberation.fr/debats/2020/07/27/loi-bioethique-examiner-le-statut-genetique-de-l-embryon-n-est-pas-de-l-eugenisme_1795331
Video project veritas vente de foetus avortés: https://www.youtube.com/watch?v=Bo0oYCaLbrg
Article foetus vendus en FR:
1 - https://ripostelaique.com/vote-criminel-nos-deputes-autorisent-livg-a-9-mois.html
2 - https://www.lepoint.fr/societe/aux-etats-unis-scandale-sur-les-methodes-du-planning-familial-15-07-2015-1945499_23.php
les votants: http://archive.is/ZXyvZ
https://www.youtube.com/watch?v=igirBr5LQSo
La loi: http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/DLR5L15N37672
Article PMA: https://www.france24.com/fr/20200801-pma-pour-toutes-l-assembl%C3%A9e-adopte-le-projet-de-loi-bio%C3%A9thique-en-deuxi%C3%A8me-lecture
Article avortement: https://www.valeursactuelles.com/societe/loi-bioethique-lavortement-desormais-autorise-pour-detresse-psychosociale-jusquau-terme-de-la-grossesse-122330
Article LibéPEDOration: https://www.liberation.fr/debats/2020/07/27/loi-bioethique-examiner-le-statut-genetique-de-l-embryon-n-est-pas-de-l-eugenisme_1795331
Video project veritas vente de foetus avortés: https://www.youtube.com/watch?v=Bo0oYCaLbrg
Article foetus vendus en FR:
1 - https://ripostelaique.com/vote-criminel-nos-deputes-autorisent-livg-a-9-mois.html
2 - https://www.lepoint.fr/societe/aux-etats-unis-scandale-sur-les-methodes-du-planning-familial-15-07-2015-1945499_23.php
les votants: http://archive.is/ZXyvZ
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