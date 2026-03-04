BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
TOWNSHIP DEMON TRAPS
HERMES THOTH 2
1 follower
36 views • 1 day ago

TOWNSHIP DEMON TRAPS

HERMES AND JESUS

WORLD LOUNGE-TRACK 5

I DON'T MEAN TO SPOIL YOUR PARTY BUT

YOU'RE PLAYING PARTS IN

GOD'S END TIME PLAY WHERE ANGELS

CAUGHT IN PARTY TOWNSHIP TRAPS

ARE SOUL POSSESSED THEN FRUIT JUICE RAPED

BY DEMONS WHO USE THEIR BABYLON FINANCE CENTERS

AS CHICK COUP TRAPS TO GROW

THEIR FAVORITE JUICY MEAL

GOD'S ANGEL LOVE FRUIT JUICE SALAD......YOU!


YES, FROM THE STARS WE COME

ANGELS OF LOVE GOD SENT

OUR HEART MUSIC GOD'S, NOW KNOW

GOD'S HEART MESSAGE STIRS THE SOUL


AND WHEN ANGELS LISTEN TO GOD'S MUSIC MESSAGE

THERE IS NO MISTAKING WHAT GOD'S HEART'S REVEALING

YOU BETTER LEAVE YOUR TOWNSHIP NOW

DEMONS FROM SPACE ARE COMING TO TAKE YOU TO THEIR HOME


ANGELS GROWN ON EARTH ARE THEIR FAVORITE FRUIT SALAD

THEY'LL SPRINKLE YOUR BODY WITH

SQUIRTS FROM THEIR PENIS

EXCITED TO DINE ON GOD'S FRUIT TREE JUICE

SO YOU BETTER LEAVE YOUR TOWNSHIP COUP

GOD SAYS....PRONTO

WOE WOE WOE WOE WOE WOE WOE


CHORUS:

GODS WARNS THOSE

ANGELS SENT TO SHARE THEIR LOVE ON EARTH

THEY PARTY DOWN IN TOWNSHIPS

DEMON COUPS OF LOVE TRAPS

BETTER HURRY

GOD'S DEMONS TRAP FOR ANGELS

WHO GET CAUGHT IN THEIR TOWNSHIP CHICK COUPS

BETTER LEAVE YOUR TOWNSHIP SOON


INSTRUMENTS WITH:

DEMONS LOVE THEIR FRUIT JUICE SALAD

GROWN FROM ANGEL FRUIT TREES ON EARTH

DEMONS LOVE THEIR FRUIT JUICE SALAD

GROWN FROM ANGEL FRUIT TREES ON EARTH


I'M SENT EARTH BY JESUS

HE TELLS ME TO EXPOSE THE

TRAP DEMONS SET TO CAPTURE GOD'S LOVE AS

ANGELS OF LOVE EARTH GROWN

GOD'S LOVE FRUIT SALAD GROWN ON EARTH

FRUIT TREE ANGEL SOULS

A GOD LOVE DELIGHT


YOUR PARTY IS OVER

YOUR TOWNSHIP'S A TRAP SO

RUN LIKE HELL'S DEMONS

ARE SOON TO CHASE YOU

LEST YOU WANT TO PLAY A LOVE FRUIT SALAD MADE

TO FEED A DEMON'S LUST FOR GOD'S LOVE

ANGEL FRUIT JUICE SALAD

YEA YEA YEA YEA YEA YEA YEA


CHORUS:

GODS WARNS THOSE ANGELS SENT TO

SHARE THEIR LOVE ON EARTH

THEY PARTY DOWN IN TOWNSHIPS

DEMON COUPS OF LOVE TRAPS

BETTER HURRY

GOD'S DEMONS TRAP FOR ANGELS

WHO GET CAUGHT IN THEIR TOWNSHIP CHICK COUPS

BETTER LEAVE YOUR TOWNSHIP SOON


INSTRUMENTS WITH:

DEMONS LOVE THEIR FRUIT JUICE SALAD

GROWN FROM ANGEL FRUIT TREES ON EARTH

DEMONS LOVE THEIR FRUIT JUICE SALAD

GROWN FROM ANGEL FRUIT TREES ON EARTH


YOUR PARTY'S SUSPENDED

YOUR LOVE IS GOD'S TREASURE

THAT DEMONS FROM HELL TRAP FOR

YOUR FRUIT JUICE DOES FEED THEM

YOU'RE GOD'S FRUIT JUICE LOVERS

BEST GET THE HELL OUT OF DODGE

GOD'S DEMONS EAT YOUR LOVE

I YI YI YI YI YI YI


INSTRUMENTS


BETTER HURRY

LEST YOU TO BE THEIR CAPTURE

WHO PARTY DOWN IN TOWNSHIPS

SET TO TRAP FOR ANGELS


BETTER HURRY

GOD'S DEMONS TRAP FOR ANGELS

WHO GET CAUGHT IN THEIR TOWNSHIP CHICK COUP TRAPS

BETTER LEAVE YOUR TOWNSHIP SOON


BETTER HURRY

GOD'S DEMONS TRAP FOR ANGELS

WHO GET CAUGHT IN THEIR TOWNSHIP CHICK COUP TRAPS

BETTER LEAVE YOUR TOWNSHIP SOON


BETTER HURRY !!!!!

Keywords
prophecy end of days spiritual music angel music from the angels
Palestine Unsilenced: Unmasking Israel's ethnic cleansing and the fight for Palestinian liberation

OpenAI strikes $200M defense pact amid ethical AI debate

Political Pressure on Binance: A Threat to Decentralization and Financial Freedom

Suspected Iranian drone hits U.S. consulate in Dubai

Stone fruits: Sweet, nutrient-packed powerhouses for health and wellness

China Demands Halt to U.S. and Israeli Strikes on Iran

