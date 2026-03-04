© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
TOWNSHIP DEMON TRAPS
HERMES AND JESUS
WORLD LOUNGE-TRACK 5
I DON'T MEAN TO SPOIL YOUR PARTY BUT
YOU'RE PLAYING PARTS IN
GOD'S END TIME PLAY WHERE ANGELS
CAUGHT IN PARTY TOWNSHIP TRAPS
ARE SOUL POSSESSED THEN FRUIT JUICE RAPED
BY DEMONS WHO USE THEIR BABYLON FINANCE CENTERS
AS CHICK COUP TRAPS TO GROW
THEIR FAVORITE JUICY MEAL
GOD'S ANGEL LOVE FRUIT JUICE SALAD......YOU!
YES, FROM THE STARS WE COME
ANGELS OF LOVE GOD SENT
OUR HEART MUSIC GOD'S, NOW KNOW
GOD'S HEART MESSAGE STIRS THE SOUL
AND WHEN ANGELS LISTEN TO GOD'S MUSIC MESSAGE
THERE IS NO MISTAKING WHAT GOD'S HEART'S REVEALING
YOU BETTER LEAVE YOUR TOWNSHIP NOW
DEMONS FROM SPACE ARE COMING TO TAKE YOU TO THEIR HOME
ANGELS GROWN ON EARTH ARE THEIR FAVORITE FRUIT SALAD
THEY'LL SPRINKLE YOUR BODY WITH
SQUIRTS FROM THEIR PENIS
EXCITED TO DINE ON GOD'S FRUIT TREE JUICE
SO YOU BETTER LEAVE YOUR TOWNSHIP COUP
GOD SAYS....PRONTO
WOE WOE WOE WOE WOE WOE WOE
CHORUS:
GODS WARNS THOSE
ANGELS SENT TO SHARE THEIR LOVE ON EARTH
THEY PARTY DOWN IN TOWNSHIPS
DEMON COUPS OF LOVE TRAPS
BETTER HURRY
GOD'S DEMONS TRAP FOR ANGELS
WHO GET CAUGHT IN THEIR TOWNSHIP CHICK COUPS
BETTER LEAVE YOUR TOWNSHIP SOON
INSTRUMENTS WITH:
DEMONS LOVE THEIR FRUIT JUICE SALAD
GROWN FROM ANGEL FRUIT TREES ON EARTH
DEMONS LOVE THEIR FRUIT JUICE SALAD
GROWN FROM ANGEL FRUIT TREES ON EARTH
I'M SENT EARTH BY JESUS
HE TELLS ME TO EXPOSE THE
TRAP DEMONS SET TO CAPTURE GOD'S LOVE AS
ANGELS OF LOVE EARTH GROWN
GOD'S LOVE FRUIT SALAD GROWN ON EARTH
FRUIT TREE ANGEL SOULS
A GOD LOVE DELIGHT
YOUR PARTY IS OVER
YOUR TOWNSHIP'S A TRAP SO
RUN LIKE HELL'S DEMONS
ARE SOON TO CHASE YOU
LEST YOU WANT TO PLAY A LOVE FRUIT SALAD MADE
TO FEED A DEMON'S LUST FOR GOD'S LOVE
ANGEL FRUIT JUICE SALAD
YEA YEA YEA YEA YEA YEA YEA
CHORUS:
GODS WARNS THOSE ANGELS SENT TO
SHARE THEIR LOVE ON EARTH
THEY PARTY DOWN IN TOWNSHIPS
DEMON COUPS OF LOVE TRAPS
BETTER HURRY
GOD'S DEMONS TRAP FOR ANGELS
WHO GET CAUGHT IN THEIR TOWNSHIP CHICK COUPS
BETTER LEAVE YOUR TOWNSHIP SOON
INSTRUMENTS WITH:
DEMONS LOVE THEIR FRUIT JUICE SALAD
GROWN FROM ANGEL FRUIT TREES ON EARTH
DEMONS LOVE THEIR FRUIT JUICE SALAD
GROWN FROM ANGEL FRUIT TREES ON EARTH
YOUR PARTY'S SUSPENDED
YOUR LOVE IS GOD'S TREASURE
THAT DEMONS FROM HELL TRAP FOR
YOUR FRUIT JUICE DOES FEED THEM
YOU'RE GOD'S FRUIT JUICE LOVERS
BEST GET THE HELL OUT OF DODGE
GOD'S DEMONS EAT YOUR LOVE
I YI YI YI YI YI YI
INSTRUMENTS
BETTER HURRY
LEST YOU TO BE THEIR CAPTURE
WHO PARTY DOWN IN TOWNSHIPS
SET TO TRAP FOR ANGELS
BETTER HURRY
GOD'S DEMONS TRAP FOR ANGELS
WHO GET CAUGHT IN THEIR TOWNSHIP CHICK COUP TRAPS
BETTER LEAVE YOUR TOWNSHIP SOON
BETTER HURRY
GOD'S DEMONS TRAP FOR ANGELS
WHO GET CAUGHT IN THEIR TOWNSHIP CHICK COUP TRAPS
BETTER LEAVE YOUR TOWNSHIP SOON
BETTER HURRY !!!!!