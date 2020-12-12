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VIDEO ΟΔΗΓΟΣ-TUTORIAL: ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Ή ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΣΕ BLOG, ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ ΤΡΟΠΟ!
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8 views • December 12, 2020
ENGLISTH TITLE:
"VIDEO TUTORIAL - HOW TO RESIZE AN IMAGE IN AN EXTRA-SIMPLE WAY FOR THE NEEDS OF OUR BLOG'S POST"
___________________________________________________________________________________
ELL:
ΕΝΑΣ ΒΙΝΤΕΟ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΛΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Ή ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ BLOG ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ facebook ΚΑΙ ΤΟ twitter ΔΙΧΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΣΧΕΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ.
ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
08/12/2020
___________________________________________________________________________________
EN:
A VIDEO TUTORIAL ABOUT HOW TO RESIZE - ENLARGEMENT OR REDUCTION AN IMAGE FOR YOUR MAIN PICTURE BLOG POST NEEDS. WITHOUT PREVIEW ISSUES ON facebook AND twitter, OF UNDESIRED OR ASCETICS SUSPENSION IMAGE.
"VIDEO TUTORIAL - HOW TO RESIZE AN IMAGE IN AN EXTRA-SIMPLE WAY FOR THE NEEDS OF OUR BLOG'S POST"
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ELL:
ΕΝΑΣ ΒΙΝΤΕΟ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΛΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Ή ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ BLOG ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ facebook ΚΑΙ ΤΟ twitter ΔΙΧΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΣΧΕΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ.
ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
08/12/2020
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EN:
A VIDEO TUTORIAL ABOUT HOW TO RESIZE - ENLARGEMENT OR REDUCTION AN IMAGE FOR YOUR MAIN PICTURE BLOG POST NEEDS. WITHOUT PREVIEW ISSUES ON facebook AND twitter, OF UNDESIRED OR ASCETICS SUSPENSION IMAGE.
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