La Clave Cultural | PROGRAMA 1 | 18 meses de pandemia: Qué ha pasado y qué podemos aprender

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Web oficial del programa de La Clave Cultural:



La Clave Cultural | PROGRAMA 1 | 18 meses de pandemia: Qué ha pasado y qué podemos.



La exministra de Sanidad y el presidente del Colegio de Médicos abandonan un debate al presentar datos por fallecidos tras la vacuna

Un debate que tuvo como objetivo presentar datos, estudios y análisis de diferentes científicos sobre las estrategias ante la pandemia de COVID-19



Más info: El video ya ha sido censurado en Youtube. Por eso lo hemos subido a Rumble.Web oficial del programa de La Clave Cultural: https://laclavecultural.wixsite.com/my-site. La Clave Cultural | PROGRAMA 1 | 18 meses de pandemia: Qué ha pasado y qué podemos.La exministra de Sanidad y el presidente del Colegio de Médicos abandonan un debate al presentar datos por fallecidos tras la vacunaUn debate que tuvo como objetivo presentar datos, estudios y análisis de diferentes científicos sobre las estrategias ante la pandemia de COVID-19Más info: https://diario16.com/la-exministra-de-sanidad-y-el-presidente-del-colegio-de-medicos-abandonan-un-debate-al-presentar-datos-por-fallecidos-tras-la-vacuna/ Keywords covid

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