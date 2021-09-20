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La Clave Cultural | PROGRAMA 1 | 18 meses de pandemia: Qué ha pasado y qué podemos aprender
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32 views • September 20, 2021
El video ya ha sido censurado en Youtube. Por eso lo hemos subido a Rumble.
Web oficial del programa de La Clave Cultural: https://laclavecultural.wixsite.com/my-site.
La Clave Cultural | PROGRAMA 1 | 18 meses de pandemia: Qué ha pasado y qué podemos.
La exministra de Sanidad y el presidente del Colegio de Médicos abandonan un debate al presentar datos por fallecidos tras la vacuna
Un debate que tuvo como objetivo presentar datos, estudios y análisis de diferentes científicos sobre las estrategias ante la pandemia de COVID-19
Más info: https://diario16.com/la-exministra-de-sanidad-y-el-presidente-del-colegio-de-medicos-abandonan-un-debate-al-presentar-datos-por-fallecidos-tras-la-vacuna/
Web oficial del programa de La Clave Cultural: https://laclavecultural.wixsite.com/my-site.
La Clave Cultural | PROGRAMA 1 | 18 meses de pandemia: Qué ha pasado y qué podemos.
La exministra de Sanidad y el presidente del Colegio de Médicos abandonan un debate al presentar datos por fallecidos tras la vacuna
Un debate que tuvo como objetivo presentar datos, estudios y análisis de diferentes científicos sobre las estrategias ante la pandemia de COVID-19
Más info: https://diario16.com/la-exministra-de-sanidad-y-el-presidente-del-colegio-de-medicos-abandonan-un-debate-al-presentar-datos-por-fallecidos-tras-la-vacuna/
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