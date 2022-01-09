Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Ταξίδι στο άυλο με απλανή οδηγό

Ἕνας ἀφανής Ἅγιος, ἀπλανής ὀδηγός στήν πορεία μας πρός τήν ἁγιότητα, ζεῖ στήν ἐποχή μας καί μᾶς εὐλογεῖ.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ:

1. Ἑορτή τοῦ Ὁσίου Ἀγάθωνος τοῦ Μεγάλου

2. Ὁ γέροντας Ἀγάθων μύστης τῶν Μυστηρίων καί ὁδηγός ἀπλανής

3. Τό ἄυλο ὡς ἡ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας



Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» τήν Τετάρτη, 08 Ἰανουαρίου 2020, στίς 7:00 μμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Ταξίδι στό ἄυλο μέ ἀπλανῆ ὁδηγό»



Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής»