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Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Ταξίδι στο άυλο με απλανή οδηγό
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51 views • January 09, 2022
Ἕνας ἀφανής Ἅγιος, ἀπλανής ὀδηγός στήν πορεία μας πρός τήν ἁγιότητα, ζεῖ στήν ἐποχή μας καί μᾶς εὐλογεῖ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ:
1. Ἑορτή τοῦ Ὁσίου Ἀγάθωνος τοῦ Μεγάλου
2. Ὁ γέροντας Ἀγάθων μύστης τῶν Μυστηρίων καί ὁδηγός ἀπλανής
3. Τό ἄυλο ὡς ἡ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας
Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» τήν Τετάρτη, 08 Ἰανουαρίου 2020, στίς 7:00 μμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Ταξίδι στό ἄυλο μέ ἀπλανῆ ὁδηγό»
Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΙΑΣ:
1. Ἑορτή τοῦ Ὁσίου Ἀγάθωνος τοῦ Μεγάλου
2. Ὁ γέροντας Ἀγάθων μύστης τῶν Μυστηρίων καί ὁδηγός ἀπλανής
3. Τό ἄυλο ὡς ἡ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας
Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» τήν Τετάρτη, 08 Ἰανουαρίου 2020, στίς 7:00 μμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: «Ταξίδι στό ἄυλο μέ ἀπλανῆ ὁδηγό»
Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ὀρθοδοξία» τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής»
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