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ОТВЕРГНИТЕ ЗАРАЖЕНИЕ! Не позволяйте медикам лезть к себе в рот и нос ватными палочками
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295 views • February 20, 2022
ОТВЕРГНИТЕ ЗАРАЖЕНИЕ! Не позволяйте медикам лезть к себе в рот и нос ватными палочками.
«... А тесты так же, как и поставляемые из Китая маски, могут быть специально заражены, чтобы создать настоящую смертность от коронавируса, а не фейковую. И таким образом внедрить обязательную массовую чипизацию через вакцины, а после этого установить жесточайший контроль над всеми народами. И уже подтверждается преступная деятельность разработчиков данной вакцины» (Виктория ПреобРАженская. «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗПЫТАНИЕ НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/poslednee-izpytanie-na-chelovechnost ).
«... Сейчас будут произходить очень печальные события в мире. И тут нужна выдержка, сила воли, уверенность и, естественно, Знание о Спасительнице-Софии. Всем необходимо донести то, что Матерь Мира — на Земле. И Эта Сила — Монолит, Щит от Антихриста! И Воинству Света пора пробуждаться!» ( https://youtu.be/PCLUMRSeMoU ).
Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! Ведь план по 70% прививанию-уничтожению достигнут. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом. При введении «Военных положений» и якобы «новой инфекции» — начнётся принудительная вакцинация-чипизация ещё не уколотых! Тёмные будут пытаться уничтожить остальных, кто отверг «метку». Поэтому необходима Энергетическая Высшая Защита! БАЖЕНственная, Духовная Световая и Провидническая!
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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
_________________________
Архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip
Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
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«... А тесты так же, как и поставляемые из Китая маски, могут быть специально заражены, чтобы создать настоящую смертность от коронавируса, а не фейковую. И таким образом внедрить обязательную массовую чипизацию через вакцины, а после этого установить жесточайший контроль над всеми народами. И уже подтверждается преступная деятельность разработчиков данной вакцины» (Виктория ПреобРАженская. «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗПЫТАНИЕ НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/poslednee-izpytanie-na-chelovechnost ).
«... Сейчас будут произходить очень печальные события в мире. И тут нужна выдержка, сила воли, уверенность и, естественно, Знание о Спасительнице-Софии. Всем необходимо донести то, что Матерь Мира — на Земле. И Эта Сила — Монолит, Щит от Антихриста! И Воинству Света пора пробуждаться!» ( https://youtu.be/PCLUMRSeMoU ).
Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! Ведь план по 70% прививанию-уничтожению достигнут. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом. При введении «Военных положений» и якобы «новой инфекции» — начнётся принудительная вакцинация-чипизация ещё не уколотых! Тёмные будут пытаться уничтожить остальных, кто отверг «метку». Поэтому необходима Энергетическая Высшая Защита! БАЖЕНственная, Духовная Световая и Провидническая!
__________________________
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
_________________________
Архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip
Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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