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Wissenschaftler über die Impfung
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DR. SUCHARIT BHAKDI (dt.Virologe):
"Es ist alles geplant... das ist jetzt eine andere Ebene der Kriminalität."
MICHAEL YEADON (ehem. Pfizer Chef Wissenschaftler):
"Dieses System wurde mit Hilfe von Lügen zu einem bestimmten Zweck eingerichtet."
DR. ROBERT MALONE (Erfinder der mRNA Technologie):
"Unser Problem ist die Annahme, dass dieser Impfstoff wie jeder andere Impfstoff ist, (...) und das ist er nicht."
KARY MULLIS (Erfinder des PCR Tests):
"Wenn man es (PCR-Test) gut macht, kann man alles in jedem finden."
DR. PETER McCOLLOUGH (Epidemiologe, Kardiologe, Internist):
"Das hier ist Wissenschaft auf Abwegen. Diese Todesfälle stehen in so engem Zusammenhang mit dem Impfstoff."
..und das sind nur wenige der renomierten Experten in diesem Video.
"Es ist alles geplant... das ist jetzt eine andere Ebene der Kriminalität."
MICHAEL YEADON (ehem. Pfizer Chef Wissenschaftler):
"Dieses System wurde mit Hilfe von Lügen zu einem bestimmten Zweck eingerichtet."
DR. ROBERT MALONE (Erfinder der mRNA Technologie):
"Unser Problem ist die Annahme, dass dieser Impfstoff wie jeder andere Impfstoff ist, (...) und das ist er nicht."
KARY MULLIS (Erfinder des PCR Tests):
"Wenn man es (PCR-Test) gut macht, kann man alles in jedem finden."
DR. PETER McCOLLOUGH (Epidemiologe, Kardiologe, Internist):
"Das hier ist Wissenschaft auf Abwegen. Diese Todesfälle stehen in so engem Zusammenhang mit dem Impfstoff."
..und das sind nur wenige der renomierten Experten in diesem Video.
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