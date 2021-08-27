Wissenschaftler über die Impfung

DR. SUCHARIT BHAKDI (dt.Virologe):

"Es ist alles geplant... das ist jetzt eine andere Ebene der Kriminalität."



MICHAEL YEADON (ehem. Pfizer Chef Wissenschaftler):

"Dieses System wurde mit Hilfe von Lügen zu einem bestimmten Zweck eingerichtet."



DR. ROBERT MALONE (Erfinder der mRNA Technologie):

"Unser Problem ist die Annahme, dass dieser Impfstoff wie jeder andere Impfstoff ist, (...) und das ist er nicht."



KARY MULLIS (Erfinder des PCR Tests):

"Wenn man es (PCR-Test) gut macht, kann man alles in jedem finden."



DR. PETER McCOLLOUGH (Epidemiologe, Kardiologe, Internist):

"Das hier ist Wissenschaft auf Abwegen. Diese Todesfälle stehen in so engem Zusammenhang mit dem Impfstoff."



..und das sind nur wenige der renomierten Experten in diesem Video.