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покрытие головы знак власти от Посланников (Ангелов) (один из смыслов)
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39 views • August 28, 2020
знак власти от Посланников (Ангелов) - версия без звука
(один из смыслов)
(1 Коринфянам 11:10) - покрытие головы (жен.), защита от злых духов.
Коротко об одном из смыслов покрытие головы для женщин, защита от злых духов. (защита от сексуальных домогательств злых духов - бесов, демонов).
Но, это не значит, если вы живёте неправедно вам это поможет, тут так не работает, самое главное это праведная жизнь, (грехи дают доступ злых духов к человеку, по этому от них нужно сразу избавляться покаянием и как можно скорее и исправляться и больше некогда их не совершать) и молитва Богу о защите и охране, цитирование стихов из библии на тему Божьей защиты (90 псалом и другие места и стихи).
(Лука 20:34-36) - говорит не о том, что в духовном мире нет пола, а о том, что в раю пребывают в безбрачном состоянии.
Речь именно о состоянии в котором там пребывают, а не о том, что нет пола в раю.
(один из смыслов)
(1 Коринфянам 11:10) - покрытие головы (жен.), защита от злых духов.
Коротко об одном из смыслов покрытие головы для женщин, защита от злых духов. (защита от сексуальных домогательств злых духов - бесов, демонов).
Но, это не значит, если вы живёте неправедно вам это поможет, тут так не работает, самое главное это праведная жизнь, (грехи дают доступ злых духов к человеку, по этому от них нужно сразу избавляться покаянием и как можно скорее и исправляться и больше некогда их не совершать) и молитва Богу о защите и охране, цитирование стихов из библии на тему Божьей защиты (90 псалом и другие места и стихи).
(Лука 20:34-36) - говорит не о том, что в духовном мире нет пола, а о том, что в раю пребывают в безбрачном состоянии.
Речь именно о состоянии в котором там пребывают, а не о том, что нет пола в раю.
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