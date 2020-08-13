BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Le phénomène Bruno Gröning – Film documentaire – Partie 3
savoirinterdit
savoirinterdit
10 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
6 views • August 13, 2020
Le phénomène Bruno Gröning – Film documentaire – Partie 3

La troisième partie du film documentaire Le phénomène Bruno Gröning se consacre au destin tragique, ne pouvant apparemment pas être évité, de la vie et de l'action de Bruno Gröning. D'un côté un procès et un décès précoce très surprenant et par ailleurs toujours et encore des guérisons miraculeuses et inexplicables.

Les événements autour de Bruno Gröning se terminent de manière tragique. En dépit des contraintes et des forces adverses, se produisaient toujours de nouvelles guérisons miraculeuses autour de Bruno Gröning. Bien qu'il n'apparaissait plus qu'en tant qu'orateur, sans entreprendre aucune activité de guérison, se produisait toujours et encore ce que le corps médical ne pouvait nommer que miracle : des guérisons même de maladies chroniques et déclarées comme des maladies dites incurables. Malgré tout, du côté des autorités et de la justice, tout a été entrepris afin de faire barrage définitivement au phénomène Bruno Gröning. En 1955, un procès a été intenté contre M. Gröning qui a duré plus de quatre ans et trois instances et qui n'a été terminé que lors du décès de Bruno Gröning. Un contraste brutal entre les guérisons d'un coté et par ailleurs, les efforts faits pour faire taire Bruno Gröning. En 1949, Monsieur Ehard, Président de l'état de Bavière, nommait Bruno Gröning un „Phénomène exceptionnelle “, pourquoi une telle personnalité a-t-elle été à ce point poursuivie ?

Ce film documentaire extraordinaire se penche sur ces questions et suit les traces d'un phénomène qui de nos jours touche encore les esprits. 50 témoins d'époque témoignent, des centaines de photos et de documents sont montrés, en plus des prises de vue de films originaux, quelques scènes filmées d'événements de l'époque sont également montrées.

Toujours encore d'actualité Le phénomène Bruno Gröning a déjà été projeté dans environ 100 pays dans des salles de cinéma ou en projections publiques – presque 13.000 fois. . Un document de l'époque extraordinaire.

Source : Cercle des Amis de Bruno Gröning et All for one

En savoir plus : bruno-groening.org/fr
Keywords
bruno groningguerisseurmedecine spirituelle
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
California Agency Report Links Synthetic Food Dyes to Behavioral Problems in Children

California Agency Report Links Synthetic Food Dyes to Behavioral Problems in Children

Zoey Sky
STUDY: Extra year of school slashes dementia risk, even for those with genetic predisposition

STUDY: Extra year of school slashes dementia risk, even for those with genetic predisposition

Willow Tohi
Creatine, collagen and vitamin C: A convenient combination that supports an active lifestyle

Creatine, collagen and vitamin C: A convenient combination that supports an active lifestyle

HRS Editors
The brain on junk: New study reveals ultra-processed foods may rewire children’s reward centers

The brain on junk: New study reveals ultra-processed foods may rewire children’s reward centers

Willow Tohi
U.K. officials privately admitted AstraZeneca blood clot risk was “potentially very serious,” then let trial on children as young as 6 continue

U.K. officials privately admitted AstraZeneca blood clot risk was “potentially very serious,” then let trial on children as young as 6 continue

Cassie B.
FDA Official Urged Fatal Myocarditis Warning for COVID-19 Vaccines, but Label Change Remains Unmade

FDA Official Urged Fatal Myocarditis Warning for COVID-19 Vaccines, but Label Change Remains Unmade

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy