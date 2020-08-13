Le phénomène Bruno Gröning – Film documentaire – Partie 3



La troisième partie du film documentaire Le phénomène Bruno Gröning se consacre au destin tragique, ne pouvant apparemment pas être évité, de la vie et de l'action de Bruno Gröning. D'un côté un procès et un décès précoce très surprenant et par ailleurs toujours et encore des guérisons miraculeuses et inexplicables.



Les événements autour de Bruno Gröning se terminent de manière tragique. En dépit des contraintes et des forces adverses, se produisaient toujours de nouvelles guérisons miraculeuses autour de Bruno Gröning. Bien qu'il n'apparaissait plus qu'en tant qu'orateur, sans entreprendre aucune activité de guérison, se produisait toujours et encore ce que le corps médical ne pouvait nommer que miracle : des guérisons même de maladies chroniques et déclarées comme des maladies dites incurables. Malgré tout, du côté des autorités et de la justice, tout a été entrepris afin de faire barrage définitivement au phénomène Bruno Gröning. En 1955, un procès a été intenté contre M. Gröning qui a duré plus de quatre ans et trois instances et qui n'a été terminé que lors du décès de Bruno Gröning. Un contraste brutal entre les guérisons d'un coté et par ailleurs, les efforts faits pour faire taire Bruno Gröning. En 1949, Monsieur Ehard, Président de l'état de Bavière, nommait Bruno Gröning un „Phénomène exceptionnelle “, pourquoi une telle personnalité a-t-elle été à ce point poursuivie ?



Ce film documentaire extraordinaire se penche sur ces questions et suit les traces d'un phénomène qui de nos jours touche encore les esprits. 50 témoins d'époque témoignent, des centaines de photos et de documents sont montrés, en plus des prises de vue de films originaux, quelques scènes filmées d'événements de l'époque sont également montrées.



Toujours encore d'actualité Le phénomène Bruno Gröning a déjà été projeté dans environ 100 pays dans des salles de cinéma ou en projections publiques – presque 13.000 fois. . Un document de l'époque extraordinaire.



Source : Cercle des Amis de Bruno Gröning et All for one



En savoir plus : bruno-groening.org/fr