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CDL124 - Recettes pour saboter le gouvernement mondial (TENIR XX) - Jean-Jacques Crèvecoeur
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92 views • January 24, 2022
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
lundi 24 janvier 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL124:b
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
La conversation de ce lundi constitue la suite du numéro de la semaine passée ! Nous continuons à explorer les différentes dimensions de cette stratégie d'ingénierie sociale consistant à imposer de manière pernicieuse une série de solutions nécessaires à l'instauration du Nouvel Ordre Mondial. Nous examinons les acteurs impliqués dans les différentes étapes du processus « Problème - Réaction - Solution » et nous pointons du doigt ce qui est 100 % sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas… Autrement dit, nous identifions le talon d'Achille de cette minuscule minorité de criminels psychopathes milliardaires. À partir de là, je vous propose des pistes d'actions réalistes à court, moyen et long terme…
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net . En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe CDL115 - Les sortir de la sidération : https://solidarita.net/CDL115
— groupe CDL117 - Grève générale illimitée : https://solidarita.net/CDL117
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
lundi 24 janvier 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL124:b
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
La conversation de ce lundi constitue la suite du numéro de la semaine passée ! Nous continuons à explorer les différentes dimensions de cette stratégie d'ingénierie sociale consistant à imposer de manière pernicieuse une série de solutions nécessaires à l'instauration du Nouvel Ordre Mondial. Nous examinons les acteurs impliqués dans les différentes étapes du processus « Problème - Réaction - Solution » et nous pointons du doigt ce qui est 100 % sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas… Autrement dit, nous identifions le talon d'Achille de cette minuscule minorité de criminels psychopathes milliardaires. À partir de là, je vous propose des pistes d'actions réalistes à court, moyen et long terme…
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