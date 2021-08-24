VIRALLINEN HÄTÄTILA JULISTETTU ALKANEEKSI

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ja voitiin siirtyä valloittajien oppien alle. Nyt kaikki on valmista ja väestönvähennys pääsee täyteen vauhtiinsa. Keskitysleirit avataan ja

viiden vuoden päästä et tuntisi tätä aluetta enää Suomeksi kun yhtään alkuperäisasukasta ei siellä enää ole.