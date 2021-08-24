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VIRALLINEN HÄTÄTILA JULISTETTU ALKANEEKSI
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40 views • August 24, 2021
Suomi on lopetettu Toisen Maailmansodan päätteeksi Pariisin rauhansopimuksen allekirjoittajisissa. Kansallismieliset puoleet kiellettiin
ja voitiin siirtyä valloittajien oppien alle. Nyt kaikki on valmista ja väestönvähennys pääsee täyteen vauhtiinsa. Keskitysleirit avataan ja
viiden vuoden päästä et tuntisi tätä aluetta enää Suomeksi kun yhtään alkuperäisasukasta ei siellä enää ole.
ja voitiin siirtyä valloittajien oppien alle. Nyt kaikki on valmista ja väestönvähennys pääsee täyteen vauhtiinsa. Keskitysleirit avataan ja
viiden vuoden päästä et tuntisi tätä aluetta enää Suomeksi kun yhtään alkuperäisasukasta ei siellä enää ole.
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