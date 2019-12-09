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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟ ΜΕΣΣΙΑΣ NETFLIX UHUTV ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ
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ΘΕΜΑΤΑ
Μπακογιάννης για στολισμό Β.Σοφίας
Έχω ακούσει πάρα πολλά, έχω διαβάσει πάρα πολλά… για “666” για “έργο του διαβόλου”, για θρησκευτική ουδετερότητα. Αλλά έχω γίνει αποδέκτης και πολλών γνήσιων αυθεντικών παραπόνων», είπε ο κ. Μπακογιάννης για τον στολισμό στη συγκεκριμένη λεωφόρο για τα Χριστούγεννα 2019.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ" ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΥΣ!
ΕΝΤΟΝΕΣ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ , ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ , ΛΟΓΟ ΤΟΥ "ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ" ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΠΟΥ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ , ΠΟΥ ΑΠΟ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΊΗΣΟΥΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥΘΕΝΑ.
ΑΡΚΕΤΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΔΑΝ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥΣ , ΕΞΕΦΡΑΣΑΝ ΤΗΝ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΕΣΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΛΥ ΕΥΣΤΟΧΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥς ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.
ΜΕΣΣΙΑΣ ΣΤΟ NETFLIX ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
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Μπακογιάννης για στολισμό Β.Σοφίας
Έχω ακούσει πάρα πολλά, έχω διαβάσει πάρα πολλά… για “666” για “έργο του διαβόλου”, για θρησκευτική ουδετερότητα. Αλλά έχω γίνει αποδέκτης και πολλών γνήσιων αυθεντικών παραπόνων», είπε ο κ. Μπακογιάννης για τον στολισμό στη συγκεκριμένη λεωφόρο για τα Χριστούγεννα 2019.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ" ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΥΣ!
ΕΝΤΟΝΕΣ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ , ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ , ΛΟΓΟ ΤΟΥ "ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ" ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΠΟΥ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ , ΠΟΥ ΑΠΟ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΊΗΣΟΥΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥΘΕΝΑ.
ΑΡΚΕΤΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΔΑΝ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥΣ , ΕΞΕΦΡΑΣΑΝ ΤΗΝ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΕΣΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΛΥ ΕΥΣΤΟΧΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥς ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.
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