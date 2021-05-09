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CBS News berichtet über Impfchip gegen Corona Virus
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898 views • May 09, 2021
Brandaktuell wird CBS News, USA, zum Verschwörungstheoriesender: Wissenschaftler berichten vor laufender Kamera, dass sie bereits die Technik dazu besitzen, Menschen mit einem Chip gegen "sämtliche Coronaviren" zu impfen. Dazu wird ein Sensor (!) unter die Haut gesetzt, der sofort "Symptome" meldet.
Da wundert es nicht mehr, wenn die CDC vor einer Zombieapokalypse warnt.
https://www.cdc.gov/cpr/zombie/index.htm
Und vergessen wir nicht das Microsoft Patent 666 mit ID2020...
https://www.brighteon.com/3239a0e2-492b-47af-aeae-ef7b7a52b617
Achtung Übersetzungsfehler: Das erste Wort muss nicht "Ein Gel" heißen, sondern "hergestellt" (Original "engineered"). War schon zu müde gestern. Es ist also KEIN Gel, sondern lediglich der Sensor / Sender ....
Da wundert es nicht mehr, wenn die CDC vor einer Zombieapokalypse warnt.
https://www.cdc.gov/cpr/zombie/index.htm
Und vergessen wir nicht das Microsoft Patent 666 mit ID2020...
https://www.brighteon.com/3239a0e2-492b-47af-aeae-ef7b7a52b617
Achtung Übersetzungsfehler: Das erste Wort muss nicht "Ein Gel" heißen, sondern "hergestellt" (Original "engineered"). War schon zu müde gestern. Es ist also KEIN Gel, sondern lediglich der Sensor / Sender ....
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