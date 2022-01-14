PLANDEMIC 2 (INDOCTORNATION)

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PLANDEMIA (O Plano por trás da Pandemia) Pt1 Entrevista com a Dra. Judy Mikovits / PLANDEMIC (LEGENDADO PT_BR) (26 min.)
Documentário banido de todas as big techs como sendo teoria conspiratória sobre a origem do vírus e sobre a verdadeira origem do vírus.
Fonte: https://plandemicmovie.com
Veja a primeira parte de PLANDEMIC, um documentário de 26 minutos com a célebre virologista Judy Mikovits, foi visto por mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo, estabelecendo um recorde histórico. A estreia de PLANDEMIC 2 (também conhecido como INDOCTORNATION) com o investigador criminal de colarinho branco, Dr. David Martin, também estabeleceu um recorde mundial com 2 milhões de espectadores assistindo à transmissão ao vivo global.
A humanidade está presa por uma pandemia assassina. As pessoas estão sendo presas por surfar no oceano e meditar na natureza. Nações estão entrando em colapso. Cidadãos famintos estão se revoltando por comida. A mídia gerou tanta confusão e medo que as pessoas estão implorando por salvação em uma seringa. Os donos de patentes bilionários estão pressionando por vacinas obrigadas globalmente. Qualquer pessoa que se recuse a ser injetada com venenos experimentais será proibida de viajar, estudar e trabalhar. Não, isso não é uma sinopse para um novo filme de terror. Esta é a nossa realidade atual.
Vamos voltar para abordar como chegamos aqui ...
No início de 1900, o primeiro bilionário da América, John D. Rockefeller comprou uma empresa farmacêutica alemã que mais tarde ajudaria Hitler a implementar sua visão baseada na eugenia, fabricando produtos químicos e venenos para a guerra. Como Rockefeller queria eliminar os concorrentes da medicina ocidental, enviou um relatório ao Congresso declarando que havia muitos médicos e escolas de medicina na América e que todas as modalidades de cura natural eram charlatanismo não científico. Rockefeller pediu a padronização da educação médica, segundo a qual somente sua organização pode conceder licenças de escolas médicas nos EUA. E assim começou a prática de drogas imunossupressoras, sintéticas e tóxicas. Depois que as pessoas se tornaram dependentes desse novo sistema e das drogas viciantes que fornecia, o sistema mudou para um programa pago, criando clientes ao longo da vida para os Rockefellers. Atualmente, o erro médico é a terceira principal causa de morte nos EUA. A arma secreta de Rockefeller para o sucesso foi a estratégia conhecida como "solução-reação-problema". Crie um problema, aumente o medo e ofereça uma solução.