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CONSENTEMENT NON-ÉCLAIRÉ
luciole
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35 views • September 18, 2022

18 septembre 2022 : https://rumble.com/v1kkrvl-consentement-non-clair.html

Quantumleap Rumble : https://rumble.com/user/Quantumleap

Description d'origine :

Un regard approfondi sur le récit du Covid 19, qui le contrôle et comment il est utilisé pour injecter une nouvelle technologie non testée dans presque chaque personne sur la planète.

Ce film explore notre récente perte des droits de l'homme tout en évoquant l'impact dévastateur des mandats et l'histoire très émouvante de la perte d'un être cher.

Écoutez la vérité de médecins et de scientifiques qui n'ont pas peur de s'opposer à Big Pharma et à l'élite qui profite de ces mandats.


💙MERCI POUR VOTRE SOUTIEN💙:


🙏🏻VIA STRIPE DONS MENSUEL 2€/MOIS : https://buy.stripe.com/dR615W2Hk0aBcNi28f


🙏🏻VIA STRIPE DON PONCTUEL : https://buy.stripe.com/28oaGweq2g9zcNi145


🙏🏻 VIA TIPEEE : https://fr.tipeee.com/quantum-leap-traduction


TEAM TOP GUN :

Quantum Leap Traduction https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2

Quadrillage Traduction https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1

Le Déclencheur https://odysee.com/@Q...uestions:6

Elo Trad https://odysee.com/@Elo:84

Quartz Traduction https://odysee.com/@Quartz:1

Viviane https://odysee.com/@vcuendet:1

L’Aile à Stick https://odysee.com/@laileastick:4

Jeanne Traduction https://odysee.com/@JeanneTraduction:a

Motous https://odysee.com/@laurent.scalet:b

Akina https://odysee.com/@AKINA:7


Keywords
manipulationdevastationcovidvaccinslibre choixeffets secondaireslibre consentement eclairemandats
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