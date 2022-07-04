دیکتاتوریِ دیجیتالِ نژادپرستانِ ابراهیمی و لزوم ایجاد ساختار مقاومت / 03.07.2022

در برنامه امروز #سیاست_ازنگاه_دانش پس از پاسخ به پرسش های جناب #شهبد_امیری و بینندگان درباره مسائل روز به مسئله بسیار مهمی با نام #دیکتاتوری_دیجیتال نژادپرستان #ابراهیمی و لزوم اتحاد #نخبگان_غیرسیستمی و نخبگان مخالف #نظم_نوین_جهانی و ایجاد ساختار و روش های مقاومت در برابر سرکوب عصر #ترانس_اومانیسم می پردازم. این برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش که پخش مستقیم میشود را ببینید و آنرا لایک کنید و به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی تان بگذارید.

