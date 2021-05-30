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Blockchain, βιώσιμη ανάπτυξη και τηλε-«εκπαίδευση»
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120 views • May 30, 2021
«Αξιοποίηση του blockchain για τη βιώσιμη ανάπτυξη : Προοπτικές και προκλήσεις»
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ - 4 Μαρτίου 2021 - ΕΝΤΥΠΟ https://undocs.org/E/CN.16/2021/3
Σύνοψη :
«Η παρούσα έκθεση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες και η διεθνής κοινότητα θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία blockchain για να συμβάλουν στις αναπτυξιακές προτεραιότητες και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.
Παρουσιάζονται οι μεγάλες δυνατότητες συμβολής της τεχνολογίας blockchain στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Επί του παρόντος, ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της καινοτομίας έχει επικεντρωθεί σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές και κερδοσκοπικά οφέλη σε «κρυπτοαξίες».
Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με την έλλειψη κανονισμών και τον γρήγορο ρυθμό της καινοτομίας, αποτελεί συνταγή για χρηματοπιστωτικές «φούσκες» και κρίσεις.
Η τεχνολογία blockchain είναι δυνητικά μια τεχνολογία-κλειδί σε ένα νέο τεχνολογικό παράδειγμα αυξανόμενης αυτοματοποίησης και ενοποίησης του φυσικού και του εικονικού κόσμου, μαζί με τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η επεξεργασία γονιδίων.
Παρόμοιες στιγμές σε προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις προσέφεραν ευκαιριακά πλαίσια σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες να καλύψουν το χαμένο έδαφος και σε άλλες να προχωρήσουν μπροστά.
Οι κυβερνήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει επομένως να επιδιώξουν να ενισχύσουν τα συστήματα καινοτομίας για να κατευθύνουν την καινοτομία της τεχνολογίας blockchain προς εφαρμογές χωρίς αποκλεισμούς, σε βιώσιμες εφαρμογές και να τοποθετήσουν στρατηγικά τις χώρες τους ώστε να επωφεληθούν από αυτό το νέο κύμα τεχνολογικών αλλαγών.»
Σχετικές πηγές :
Αιθιοπία - Σύστημα βασισμένο σε blockchain για την παρακολούθηση των επιδόσεων των μαθητών :
https://www.coindesk.com/ethiopian-education-minister-confirms-cardano-blockchain-partnership
Ολόκληρη τη συνέντευξη θα τη βρείτε εδώ :
https://youtu.be/rZ5tehIMxfE
Περισσότερα απο τον Ryan Christian θα βρείτε εδώ :
https://thelastamericanvagabond.com/
Περισσότερα απο τη Whitney Webb θα βρείτε εδώ :
https://unlimitedhangout.com/
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ - 4 Μαρτίου 2021 - ΕΝΤΥΠΟ https://undocs.org/E/CN.16/2021/3
Σύνοψη :
«Η παρούσα έκθεση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες και η διεθνής κοινότητα θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία blockchain για να συμβάλουν στις αναπτυξιακές προτεραιότητες και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.
Παρουσιάζονται οι μεγάλες δυνατότητες συμβολής της τεχνολογίας blockchain στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Επί του παρόντος, ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της καινοτομίας έχει επικεντρωθεί σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές και κερδοσκοπικά οφέλη σε «κρυπτοαξίες».
Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με την έλλειψη κανονισμών και τον γρήγορο ρυθμό της καινοτομίας, αποτελεί συνταγή για χρηματοπιστωτικές «φούσκες» και κρίσεις.
Η τεχνολογία blockchain είναι δυνητικά μια τεχνολογία-κλειδί σε ένα νέο τεχνολογικό παράδειγμα αυξανόμενης αυτοματοποίησης και ενοποίησης του φυσικού και του εικονικού κόσμου, μαζί με τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η επεξεργασία γονιδίων.
Παρόμοιες στιγμές σε προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις προσέφεραν ευκαιριακά πλαίσια σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες να καλύψουν το χαμένο έδαφος και σε άλλες να προχωρήσουν μπροστά.
Οι κυβερνήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει επομένως να επιδιώξουν να ενισχύσουν τα συστήματα καινοτομίας για να κατευθύνουν την καινοτομία της τεχνολογίας blockchain προς εφαρμογές χωρίς αποκλεισμούς, σε βιώσιμες εφαρμογές και να τοποθετήσουν στρατηγικά τις χώρες τους ώστε να επωφεληθούν από αυτό το νέο κύμα τεχνολογικών αλλαγών.»
Σχετικές πηγές :
Αιθιοπία - Σύστημα βασισμένο σε blockchain για την παρακολούθηση των επιδόσεων των μαθητών :
https://www.coindesk.com/ethiopian-education-minister-confirms-cardano-blockchain-partnership
Ολόκληρη τη συνέντευξη θα τη βρείτε εδώ :
https://youtu.be/rZ5tehIMxfE
Περισσότερα απο τον Ryan Christian θα βρείτε εδώ :
https://thelastamericanvagabond.com/
Περισσότερα απο τη Whitney Webb θα βρείτε εδώ :
https://unlimitedhangout.com/
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