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VEBINARAS su MEDITACIA. Kodėl svarbu MYLĖTI SAVE IR VERTINTI labiau už viską ir visus Ar mylėti save yra egoizmas
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30 views • January 10, 2021
VEBINARAS - junkitės ❤
Kodėl svarbu MYLĖTI SAVE IR VERTINTI labiau už viską ir visus?
Mums rūpi vaikai, naimai, draugai...
Kad tik visiems būtų gerai.
- Pasirūpinti savimi? - Juk tai egoizmas!
- AR TIKRAI?
Tai DAUG SVARBESNĖ TEMA, nei daugelis galvoja.
Tai visko pagrindas.
Būtinai junkitės, bus labai daug NAUDOS, minčių pamąstymui, jėgų keitimuisi... MEDITACIJA 🙂
Kodėl svarbu MYLĖTI SAVE IR VERTINTI labiau už viską ir visus?
Mums rūpi vaikai, naimai, draugai...
Kad tik visiems būtų gerai.
- Pasirūpinti savimi? - Juk tai egoizmas!
- AR TIKRAI?
Tai DAUG SVARBESNĖ TEMA, nei daugelis galvoja.
Tai visko pagrindas.
Būtinai junkitės, bus labai daug NAUDOS, minčių pamąstymui, jėgų keitimuisi... MEDITACIJA 🙂
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