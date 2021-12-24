BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

КОВИД ЗАГОВОР РАСКРЫВАЕТСЯ. ВСЁ ЭТО БЫЛО СПЛАНИРОВАНО И ОСНОВАНО НА ЛЖИ, ОБМАНЕ И СТРАХЕ. ЭТО ЧУДОВИЩНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
Vera Nika
Vera Nika
133 followers
Follow
1
Share
Report
601 views • December 24, 2021

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya 

_________________ 

"КОВИД ЗАГОВОР РАСКРЫВАЕТСЯ. ВСЁ ЭТО БЫЛО СПЛАНИРОВАНО И ОСНОВАНО НА ЛЖИ, ОБМАНЕ И СТРАХЕ. ЭТО ЧУДОВИЩНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!"

«ТАЙНОЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТ УНИЧТОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/tajnoe-mirovoe-pravitelstvo-gotovit-unichtozhenie-chelovechestva

Обратите внимание, на обложке журнала «The Economist», 2019 г. («предсказания» Ротшильдов) — один из 4-х всадников, который в «короне», ещё и — в маске! Той совсем «незащитной», которую всех заставили носить, иначе страх, т.е. штраф, наказание. Гражданин должен надеть этот «Цак» (из фильма «Кин-дза-дза!»), как символ своего БЕЗПРАВИЯ и ПОКОРНОСТИ произволу тёмных изполнителей воли «зверя»-Антихриста дьявола, губителя человеческого рода. Чтобы привыкали соглашаться с любым абсурдом и безумием, в перспективе с вакцинированием-чипированием.

__________________________

Большинство землян совершили ошибку — отвергли ПОМОЩЬ, ЗАЩИТУ Пришедшей Матери МиРАздания, Троицы, Духа Святого Матерь-Отец-Сын в Едином Вечном Лике Самой Любви! Предсказанной «Утешительницы» (Иоанна, гл.14-17), Духа Истины, о Явлении Которой было Возвещано. Поэтому, единственно только через изправление сделанной ошибки земляне БУДУТ СПАСЕНЫ! Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил Тьмы, и поэтому произходит всё так, как сейчас. Важно пробудиться духовно, иначе тёмные полностью изполнят свой план, поработив даже живые души. При этом совершив вполне заслуженное наказание безверных бездумных «потребителей» и врагов Света, Жизни. Соответственно, лишь человеческими «прагматичными» методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, например, лишь собиранием подписей и возмущением против произвола и т.д., кроме начального пробуждения активности, — будет, разве что, лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.

«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2021).

Keywords
vaccinationtechnologycontroltranshumanismtotalcoronaviruskoronavirusgenocidluciferingmo geno modified organisms chipping
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Food Resiliency Through Permaculture: Why We Must Become Self-Reliant to Thrive

Food Resiliency Through Permaculture: Why We Must Become Self-Reliant to Thrive

Mike Adams
&#8220;Foundations in Farming and Homesteading + Pastured Laying Hens&#8221; on BrightU: What it really takes to make eggs profitable

“Foundations in Farming and Homesteading + Pastured Laying Hens” on BrightU: What it really takes to make eggs profitable

Belle Carter
Chlorella: The tiny green tablet that could be your survival stockpile secret

Chlorella: The tiny green tablet that could be your survival stockpile secret

HRS Editors
The seed stockpile secret: Why preppers are banking on heirloom varieties for long-term survival

The seed stockpile secret: Why preppers are banking on heirloom varieties for long-term survival

HRS Editors
The new must-have accessory: Handbags that block hackers and EMF

The new must-have accessory: Handbags that block hackers and EMF

HRS Editors
It’s Not Panic Buying—It’s Preparedness: Why Smart People Are Stocking Up Now

It’s Not Panic Buying—It’s Preparedness: Why Smart People Are Stocking Up Now

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy