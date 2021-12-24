Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"КОВИД ЗАГОВОР РАСКРЫВАЕТСЯ. ВСЁ ЭТО БЫЛО СПЛАНИРОВАНО И ОСНОВАНО НА ЛЖИ, ОБМАНЕ И СТРАХЕ. ЭТО ЧУДОВИЩНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!"

«ТАЙНОЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТ УНИЧТОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/tajnoe-mirovoe-pravitelstvo-gotovit-unichtozhenie-chelovechestva

Обратите внимание, на обложке журнала «The Economist», 2019 г. («предсказания» Ротшильдов) — один из 4-х всадников, который в «короне», ещё и — в маске! Той совсем «незащитной», которую всех заставили носить, иначе страх, т.е. штраф, наказание. Гражданин должен надеть этот «Цак» (из фильма «Кин-дза-дза!»), как символ своего БЕЗПРАВИЯ и ПОКОРНОСТИ произволу тёмных изполнителей воли «зверя»-Антихриста дьявола, губителя человеческого рода. Чтобы привыкали соглашаться с любым абсурдом и безумием, в перспективе с вакцинированием-чипированием.

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Большинство землян совершили ошибку — отвергли ПОМОЩЬ, ЗАЩИТУ Пришедшей Матери МиРАздания, Троицы, Духа Святого Матерь-Отец-Сын в Едином Вечном Лике Самой Любви! Предсказанной «Утешительницы» (Иоанна, гл.14-17), Духа Истины, о Явлении Которой было Возвещано. Поэтому, единственно только через изправление сделанной ошибки земляне БУДУТ СПАСЕНЫ! Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил Тьмы, и поэтому произходит всё так, как сейчас. Важно пробудиться духовно, иначе тёмные полностью изполнят свой план, поработив даже живые души. При этом совершив вполне заслуженное наказание безверных бездумных «потребителей» и врагов Света, Жизни. Соответственно, лишь человеческими «прагматичными» методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, например, лишь собиранием подписей и возмущением против произвола и т.д., кроме начального пробуждения активности, — будет, разве что, лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.

«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2021).