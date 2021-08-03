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03.08.2021. Нам предлагают перейти на электронные свечи (Выпуск № 212 часть II (2)).
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5413 views • July 31, 2021
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Содержание:
01:19 Беседа Иисуса о плодотворности скорбей возле дома Элизы в Бет-Цуре. https://vk.com/doc19946633_611065631?hash=d0d36090599cd392b1&;dl=fb8bd11eac7e93aa80.
05:52 Письмо слушателя. Брак.
08:25 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ 2021. https://www.youtube.com/watch?v=JZ4W6e9BR80.
12:05 БЛЕСТЯЩЕ! Жириновский РАЗНОСИТ депутатов в Госдуме СКАНДАЛЬНЫМ выступлением. https://www.youtube.com/watch?v=vESeaehPb5s.
16:41 Мы сами убиваем своих детей и близких. Мы идиоты? Лопатин Евгений Мытищи. https://www.youtube.com/watch?v=WTVt8tyK6q4.
21:42 Письмо слушателя. Послабления.
23:16 Астероиды летят к земле, есть время вспомнить пророчества Ванги. https://www.youtube.com/watch?v=7nPV9cMdLwU.
25:19 НЕОБЪЯСНИМЫЙ ФЕНОМЕН С ЛУНОЙ... Благовещенск. Куда делась половина лунного диска? https://youtu.be/4f-lBa03kZA.
30:01 Глобальные элиты пошли в атаку. https://www.youtube.com/watch?v=Gl7q2FSTi4A.
34:44 Италия - Мальта. SOS!!!!!! На Мальте, в лагере, удерживают итальянских студентов. Прошу перепост. https://www.youtube.com/watch?v=4g9s6ltPwk8.
39:35 Новой гаввах и как его будут добывать. https://www.youtube.com/watch?v=lWL4wUrASbs.
45:35 О цифровизации души: Иэн Пирсон, один из гуру правительства Москвы. https://www.brighteon.com/e24f54f4-b9bf-401c-a846-acf75925102f.
52:31 Геномное редактирование. Вопросы выживания. https://www.youtube.com/watch?v=AL65suTUzQw.
01:06:16 Трава против заразы. https://ria.ru/20201003/travy-1578086013.html.
01:06:16 Настойка полыни - лекарство из Африки против коронавируса? https://www.dw.com/ru/nastojka-polyni-lekarstvo-iz-afriki-protiv-koronavirusa/a-53454415.
Сегодня мы поговорим о том какие послабления (и для чего они будут нужны) делают перед выборами. Также узнаем о непонятных космических катаклизмах. Послушаем футуриста Иэна Пирсона на тему – цифровизации души. Узнаем о геномном редактировании не только растений, но и человека. Напомним о полезных и незаменимых свойствах различных трав.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:19 Беседа Иисуса о плодотворности скорбей возле дома Элизы в Бет-Цуре. https://vk.com/doc19946633_611065631?hash=d0d36090599cd392b1&;dl=fb8bd11eac7e93aa80.
05:52 Письмо слушателя. Брак.
08:25 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ 2021. https://www.youtube.com/watch?v=JZ4W6e9BR80.
12:05 БЛЕСТЯЩЕ! Жириновский РАЗНОСИТ депутатов в Госдуме СКАНДАЛЬНЫМ выступлением. https://www.youtube.com/watch?v=vESeaehPb5s.
16:41 Мы сами убиваем своих детей и близких. Мы идиоты? Лопатин Евгений Мытищи. https://www.youtube.com/watch?v=WTVt8tyK6q4.
21:42 Письмо слушателя. Послабления.
23:16 Астероиды летят к земле, есть время вспомнить пророчества Ванги. https://www.youtube.com/watch?v=7nPV9cMdLwU.
25:19 НЕОБЪЯСНИМЫЙ ФЕНОМЕН С ЛУНОЙ... Благовещенск. Куда делась половина лунного диска? https://youtu.be/4f-lBa03kZA.
30:01 Глобальные элиты пошли в атаку. https://www.youtube.com/watch?v=Gl7q2FSTi4A.
34:44 Италия - Мальта. SOS!!!!!! На Мальте, в лагере, удерживают итальянских студентов. Прошу перепост. https://www.youtube.com/watch?v=4g9s6ltPwk8.
39:35 Новой гаввах и как его будут добывать. https://www.youtube.com/watch?v=lWL4wUrASbs.
45:35 О цифровизации души: Иэн Пирсон, один из гуру правительства Москвы. https://www.brighteon.com/e24f54f4-b9bf-401c-a846-acf75925102f.
52:31 Геномное редактирование. Вопросы выживания. https://www.youtube.com/watch?v=AL65suTUzQw.
01:06:16 Трава против заразы. https://ria.ru/20201003/travy-1578086013.html.
01:06:16 Настойка полыни - лекарство из Африки против коронавируса? https://www.dw.com/ru/nastojka-polyni-lekarstvo-iz-afriki-protiv-koronavirusa/a-53454415.
Сегодня мы поговорим о том какие послабления (и для чего они будут нужны) делают перед выборами. Также узнаем о непонятных космических катаклизмах. Послушаем футуриста Иэна Пирсона на тему – цифровизации души. Узнаем о геномном редактировании не только растений, но и человека. Напомним о полезных и незаменимых свойствах различных трав.
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