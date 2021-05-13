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Mette Frederiksen om 'George Gearløs' 'løsning'... [11.10.2017]
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10 views • May 13, 2021
Ons. d. 11. oktober 2017 Rudkøbing kommune.
Lyt til hvad Mette Frederiksen siger om tilblivelsen af sygedagpenge reformen.
Mette Frederiksen Socialdemokratiet på besøg i Rudkøbing kommune Langeland hvor hun fortæller om systematisk ulovlig sagsbehandling af syge, svage og udsatte borger og deres retssikkerhed.
En gruppe borgere der er kommet i klemme pga. Mettes førtidspensionsreform spørger hende om hun vil gøre noget ved det.
Mette siger at det vil hun godt, men at det ikke er sikkert at hun lige lander der hvor de fremmødte borgere synes det skal lande. Undervejs kalder Mette selv reformen for en "Georg Gearløs-løsning"
12-06-2014 - 8 min. om dagen er tilstrækkeligt!
http://www.k10.dk/showthread.php?t=30224&;highlight=minutter+dagen
Hvem stilles til ansvar over for disse dokumenterede systematiske ulovligheder for syge i Danmark ?
Svar: INGEN. Og alle politikerne ved det.
Årsag 1):
- Der er ingen Forvaltningsdomstol.
- Der er ingen hjælp at hente ved Domstolene.
- Domstolene løser IKKE disse problemer
- Der er INGEN kontrol med Domstolene, i forhold til om lovene bliver overholdt.
Årsag 2)
Magtens tre-deling er sat ud af spil. Der er ingen retssikkerhed.
derfor skal folketinget oprette nogle forvaltningsdomstole, som kan håndtere myndighedernes tvister med borgerne.
Årsagen til at domstolene ikke vil røre ved myndighedernes afgørelser skal findes helt tilbage i enevældens tid i 1600-tallet. Her var kongen den overordnede myndighed, og hans afgørelser var uomtvistelige.
Det er en tradition fra enevælden, som betyder, at domstolene i Danmark er yderst tilbageholdende og ikke blander sig, når det er en myndighed, som har lavet en vurdering. Det betyder reelt set, at vi i dag har et system, hvor sagsbehandlere i f.eks. Københavns Kommune er enevældige konger.
Sandhedsbevis 1)
31.01.2018 Høring i Beskæftigelsesudvalget om tilkendelse af førtidspension, redegørelse af Mads Krøger Pramming med egne konkrete erfaringer fra retssystemet.
https://youtu.be/4rgLkuUbO3I
Sandhedsbevis 2)
16. sep. 2018: Advokat Mads Krøger Pramming i Mosaik - Retssikkerhed for udsatte borgere
https://tvkobenhavn.dk/program/6178/mosaik_-_retssikkerhed_for_udsatte_borgere/
Sandhedsbevis 3)
05.06.18 Advokat Mads Krøger Pramming med speciale i socialret, at der er brug for en forvaltningsdomstol for at få genoprette retssikkerheden.
https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Tendenser/article10661114.ece
Sandhedsbevis 4)
12.11.2018 Advokat Kaaveh Piroz i TV 2 Lorry
https://cdnapisec.kaltura.com/html5/html5lib/v2.70.1/mwEmbedFrame.php/p/2045321/uiconf_id/32599501/entry_id/0_j2x11mmt?wid=_2045321&;iframeembed=true&playerId=kaltura_player&entry_id=0_j2x11mmt&flashvars
Sandhedsbevis 5)
2018. Jesper Elbæk Drejer Andersen kandidatspeciale Sociale interventioner
"Social retfærdighed på kommunale jobcentre?”
http://www.livoverlov.nu/2018/07/11/social-retfaerdighed-paa-kommunale-jobcentre/
Sandhedsbevis 6)
4. jan. 2019. Ulf Harbo om min egen ulovlige sag "Syg på kontanthjælp - forbryder eller frihedskæmper?"
https://www.denoffentlige.dk/syg-paa-kontanthjaelp-forbryder-eller-frihedskaemper
Sandhedsbevis 7)
12 Maj 2019. Ulf Harbo før Generalforsamlingen 2019 i foreningen ForRetssikkerhed - Foreningen For Erstatning Til Syge På Kontanthjælp.
https://youtu.be/v1n9BbdgeCQ
4)Hvorfor ønsker Dansk Socialrådgiverforening og politikerne ikke sine medlemmer Statsautoriserede med personligt ansvar over for, at den lov som folketinget vedtager, bliver overholdt ?
Svar på det siden 08-09-2011 og frem til i dag af @Peter Hansen:
"K10 Statsautoriserede socialrådgivere, fordi..."
https://www.k10.dk/showthread.php?t=19235
----------------
Fakta er:
Systematisk Ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret.
Ingen stilles til ansvar = ingen retssikkerhed = #banastat
Der stjæles, lyves, bedrages, manipuleres, trues med sanktioner og loven brydes bevist pga måltal, stats-refusion, personlige bonusser, gyldne håndtryk og vederlag.
Syge og udsatte borgere dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga disse retsløse forhold
Alt ved hjælp af 'automatisk sagsbehandling', ansvarfralæggende falsk tvetydig juridisk Djøf-sprog, Newspeak og bullshit-kulturen, samt New Public Managements sprog (NPM) Bullshit og 'krænkelse' kulturen, dokumenteret.
ULOVLIG systematisk sagsbehandling tillades åbenlyst...
INGEN konsekvens overhovedet for de ansvarlige...
INGEN stilles til ansvar...
INGEN sanktioneres...
INGEN retsforfølges...
INGEN retssikkerhed...
Sådan fungere vores demokrati i Danmark anno 2020.
Flere links til verificering her:
Onsdag d 11 okt 2017, Langeland kommune
https://www.k10.dk/showpost.php?p=367418&;postcount=503
Kilde:
46 views • Oct 26, 2020
Jobcenter København - Københavns Kommune
7 subscribers
https://youtu.be/MQFy_uIDIxk
Kilde: 26 tusind visninger · for ca. 3 år siden ·
https://www.facebook.com/PCkaos/videos/1741538295856805/
246 views • Oct 26, 2020
Jobcenter København - Københavns Kommune
7 subscribers
https://youtu.be/m9qjhlOeP3Y
Lyt til hvad Mette Frederiksen siger om tilblivelsen af sygedagpenge reformen.
Mette Frederiksen Socialdemokratiet på besøg i Rudkøbing kommune Langeland hvor hun fortæller om systematisk ulovlig sagsbehandling af syge, svage og udsatte borger og deres retssikkerhed.
En gruppe borgere der er kommet i klemme pga. Mettes førtidspensionsreform spørger hende om hun vil gøre noget ved det.
Mette siger at det vil hun godt, men at det ikke er sikkert at hun lige lander der hvor de fremmødte borgere synes det skal lande. Undervejs kalder Mette selv reformen for en "Georg Gearløs-løsning"
12-06-2014 - 8 min. om dagen er tilstrækkeligt!
http://www.k10.dk/showthread.php?t=30224&;highlight=minutter+dagen
Hvem stilles til ansvar over for disse dokumenterede systematiske ulovligheder for syge i Danmark ?
Svar: INGEN. Og alle politikerne ved det.
Årsag 1):
- Der er ingen Forvaltningsdomstol.
- Der er ingen hjælp at hente ved Domstolene.
- Domstolene løser IKKE disse problemer
- Der er INGEN kontrol med Domstolene, i forhold til om lovene bliver overholdt.
Årsag 2)
Magtens tre-deling er sat ud af spil. Der er ingen retssikkerhed.
derfor skal folketinget oprette nogle forvaltningsdomstole, som kan håndtere myndighedernes tvister med borgerne.
Årsagen til at domstolene ikke vil røre ved myndighedernes afgørelser skal findes helt tilbage i enevældens tid i 1600-tallet. Her var kongen den overordnede myndighed, og hans afgørelser var uomtvistelige.
Det er en tradition fra enevælden, som betyder, at domstolene i Danmark er yderst tilbageholdende og ikke blander sig, når det er en myndighed, som har lavet en vurdering. Det betyder reelt set, at vi i dag har et system, hvor sagsbehandlere i f.eks. Københavns Kommune er enevældige konger.
Sandhedsbevis 1)
31.01.2018 Høring i Beskæftigelsesudvalget om tilkendelse af førtidspension, redegørelse af Mads Krøger Pramming med egne konkrete erfaringer fra retssystemet.
https://youtu.be/4rgLkuUbO3I
Sandhedsbevis 2)
16. sep. 2018: Advokat Mads Krøger Pramming i Mosaik - Retssikkerhed for udsatte borgere
https://tvkobenhavn.dk/program/6178/mosaik_-_retssikkerhed_for_udsatte_borgere/
Sandhedsbevis 3)
05.06.18 Advokat Mads Krøger Pramming med speciale i socialret, at der er brug for en forvaltningsdomstol for at få genoprette retssikkerheden.
https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Tendenser/article10661114.ece
Sandhedsbevis 4)
12.11.2018 Advokat Kaaveh Piroz i TV 2 Lorry
https://cdnapisec.kaltura.com/html5/html5lib/v2.70.1/mwEmbedFrame.php/p/2045321/uiconf_id/32599501/entry_id/0_j2x11mmt?wid=_2045321&;iframeembed=true&playerId=kaltura_player&entry_id=0_j2x11mmt&flashvars
Sandhedsbevis 5)
2018. Jesper Elbæk Drejer Andersen kandidatspeciale Sociale interventioner
"Social retfærdighed på kommunale jobcentre?”
http://www.livoverlov.nu/2018/07/11/social-retfaerdighed-paa-kommunale-jobcentre/
Sandhedsbevis 6)
4. jan. 2019. Ulf Harbo om min egen ulovlige sag "Syg på kontanthjælp - forbryder eller frihedskæmper?"
https://www.denoffentlige.dk/syg-paa-kontanthjaelp-forbryder-eller-frihedskaemper
Sandhedsbevis 7)
12 Maj 2019. Ulf Harbo før Generalforsamlingen 2019 i foreningen ForRetssikkerhed - Foreningen For Erstatning Til Syge På Kontanthjælp.
https://youtu.be/v1n9BbdgeCQ
4)Hvorfor ønsker Dansk Socialrådgiverforening og politikerne ikke sine medlemmer Statsautoriserede med personligt ansvar over for, at den lov som folketinget vedtager, bliver overholdt ?
Svar på det siden 08-09-2011 og frem til i dag af @Peter Hansen:
"K10 Statsautoriserede socialrådgivere, fordi..."
https://www.k10.dk/showthread.php?t=19235
----------------
Fakta er:
Systematisk Ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret.
Ingen stilles til ansvar = ingen retssikkerhed = #banastat
Der stjæles, lyves, bedrages, manipuleres, trues med sanktioner og loven brydes bevist pga måltal, stats-refusion, personlige bonusser, gyldne håndtryk og vederlag.
Syge og udsatte borgere dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga disse retsløse forhold
Alt ved hjælp af 'automatisk sagsbehandling', ansvarfralæggende falsk tvetydig juridisk Djøf-sprog, Newspeak og bullshit-kulturen, samt New Public Managements sprog (NPM) Bullshit og 'krænkelse' kulturen, dokumenteret.
ULOVLIG systematisk sagsbehandling tillades åbenlyst...
INGEN konsekvens overhovedet for de ansvarlige...
INGEN stilles til ansvar...
INGEN sanktioneres...
INGEN retsforfølges...
INGEN retssikkerhed...
Sådan fungere vores demokrati i Danmark anno 2020.
Flere links til verificering her:
Onsdag d 11 okt 2017, Langeland kommune
https://www.k10.dk/showpost.php?p=367418&;postcount=503
Kilde:
46 views • Oct 26, 2020
Jobcenter København - Københavns Kommune
7 subscribers
https://youtu.be/MQFy_uIDIxk
Kilde: 26 tusind visninger · for ca. 3 år siden ·
https://www.facebook.com/PCkaos/videos/1741538295856805/
246 views • Oct 26, 2020
Jobcenter København - Københavns Kommune
7 subscribers
https://youtu.be/m9qjhlOeP3Y
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