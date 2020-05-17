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Conexión entre la porción bíblica de esta semana y el Covid-19
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29 views • May 17, 2020
En una parte de la porción bíblica de esta semana (Behar/Bejukotai), Di-s advierte acerca de unas reprensiones hacia el pueblo si este persiste en el pecado y no lo ama genuinamente tal cual como le sucedió a Nabucodonosor. De una manera muy particular nuestro Padre habla de varios términos que están relacionados con estos castigos (Pánico, fiebre, enfermedad pulmonar, hambre, guerra, peste). ¿Qué conexión existe con el libro del profeta Ezequiel, y el libro de Revelaciones? Y ¿Qué conexión existe con el Covid-19?
No se pierda esta enseñanza.
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