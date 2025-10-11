Nuevo orden mundial y libertades individuales - destacado 3

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
En esta entrevista, William Jasper, presidente de la John Birch Society, analiza la deriva de la sociedad hacia un Nuevo Orden Mundial colectivista, el posible cambio de paradigma con la presidencia de Donald Trump y los peligros de un Estado de vigilancia. Destaca la influencia histórica de organizaciones como el Council on Foreign Relations y el “estado profundo”. Jasper también aborda la manipulación de datos científicos mediante subvenciones gubernamentales, los riesgos de la inteligencia artificial y el control digital, así como la importancia del activismo local y la participación cívica informada. Subraya la necesidad de un despertar espiritual y moral para contrarrestar estas amenazas y preservar las libertades individuales.
