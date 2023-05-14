Spencer Perceval - 211 Year Anniversary of His Assassination by the Rothschilds - Steven D Kelley Show - May 11, 2023

Le agradecemos de todo corazón de Dios Nuestro Señor Celestial y su Hijo Soberano, Jesús de Galilea, el Nazareno Hijo del Hombre. <https://www.youtube.com/watch?v=B4jqU424Ceo> Steven D Kelley. TCR#1021 STEVEN D KELLEY #463 MAY-11-2023.mp4.
https://www.stevendkelley.com
https://www.truthcatradio.com
https://www.truthcatradio.com/lasers-cavers-magic/
https://t.me/OfficialOccupyTheGettyPage
Le pedimos, por favor, sepa sobre el Ingeniero Electro Óptico Steven D. Kelley y, a la brevedad posible, pueda comunicarse con él como su compañero humano y compañero de transmisión de la verdad. Steven (Estéban) les admira mucho y quisiera sumarse a sus fuerzas y a la vez pedirles nos puedan ayudar siendo parte honorífica en el movimiento #OCCUPYTHEGETTY https://truthcats.com
El Museo Getty es un portal cósmico único capaz de terminar con los malos seres extra-planetarios.
Le anexo copia del comunicado a los Zapatistas mexicanos, pero que nunca nos dieron respuesta positiva para interesarse en el problema de la pedofilia mundial. Le ruego nos responda, por favor. Muchas gracias.
Bajo el Museo Getty en Los Ángeles, California, USA hay una red de túneles y búnkeres subterráneos, ex contratista CIA/NSA Steven D. Kelley afirma que el Getty es el único punto de acceso a este sistema network en propiedad privada con ascensor magnético y iones con puerta contra explosión nuclear que se adentra a más de 6 millas de profundidad. Todos los demás puntos de entrada a búnkeres están en áreas controladas por el gobierno a través de Bases Militares Subterráneas Profundas (DUMBS/ BSMS). Estas bases están conectadas entre sí por un sistema de trenes que utilizan tecnología de levitación magnética y de vacío para alcanzar velocidades muy altas. Junto con otras funciones, el Getty sirve como centro Pedófilo y de tráfico de niños y adultos. Steven D. Kelley ha puesto en marcha una misión para OCUPAR EL GETTY y acceder a estas zonas subterráneas. Ver documento anexado. Gracias.
Muchas gracias.
Atentamente,
Skype: Steven D. Kelley, Anaheim. California. Radio Show, Programa de radio