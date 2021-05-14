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Er du opmærksom på din indre styrke?
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10 views • May 14, 2021
Propaganda fra medier og politikere er massive og det rammer mange mennesker hårdt mentalt.
Din mentale styrke og indre dialog er yderst vigtig at være bevidst om. Du har det i dig, benyt denne til til at træne dit sind som aldrig før.
KOM SÅ DU KAN GODT!
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Lørdag 15 Maj i Silkkeborg: Nej til Co-rona pas: Klik på linket https://fb.me/e/VCtAFXXP
Din mentale styrke og indre dialog er yderst vigtig at være bevidst om. Du har det i dig, benyt denne til til at træne dit sind som aldrig før.
KOM SÅ DU KAN GODT!
Fremadrettet uploader jeg mine videoer her på FB på den denne side Martin MD: https://www.facebook.com/MartinMDIversen/
LIKE OG FØLG !
Weekenden:
Lørdag 15 Maj i København - 60+ lande verden over deltager i en verdens demonstration: World Wide Rally For Freedom - Klik på linket: https://fb.me/e/2ax7DbU0g
Lørdag 15 Maj i Silkkeborg: Nej til Co-rona pas: Klik på linket https://fb.me/e/VCtAFXXP
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