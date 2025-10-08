BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

El Aire Limpio Importa
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
Support This Channel

This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.

Click the shop now button below to help out this channel.

Shop NowLearn More
12 views • 1 day ago

Mike Adams, conocido como el “Health Ranger”, conversa con Mike Dillon, fundador de Triad Aer, sobre la importancia del aire limpio y la calidad del aire interior. Ambos destacan los beneficios de la tecnología proactiva de Triad Air, que utiliza iones negativos y oxidación fotocatalítica para eliminar contaminantes del aire. Adams comparte experiencias personales y testimonios que demuestran la eficacia de Triad Air para reducir riesgos de salud asociados con el moho, la caspa de mascotas y los contaminantes exteriores. También abordan las implicaciones más amplias de las toxinas ambientales y la necesidad de que las personas tomen control de su salud mediante el acceso a aire y agua limpios. Además, Adams recomienda invertir en oro y plata como una forma de protección frente a la inestabilidad económica.

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home

Keywords
contaminacionentrevistatriad aeraire limpio
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy