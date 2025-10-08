El Aire Limpio Importa

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Mike Adams, conocido como el “Health Ranger”, conversa con Mike Dillon, fundador de Triad Aer, sobre la importancia del aire limpio y la calidad del aire interior. Ambos destacan los beneficios de la tecnología proactiva de Triad Air, que utiliza iones negativos y oxidación fotocatalítica para eliminar contaminantes del aire. Adams comparte experiencias personales y testimonios que demuestran la eficacia de Triad Air para reducir riesgos de salud asociados con el moho, la caspa de mascotas y los contaminantes exteriores. También abordan las implicaciones más amplias de las toxinas ambientales y la necesidad de que las personas tomen control de su salud mediante el acceso a aire y agua limpios. Además, Adams recomienda invertir en oro y plata como una forma de protección frente a la inestabilidad económica.
