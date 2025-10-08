El Aire Limpio Importa

Mike Adams, conocido como el “Health Ranger”, conversa con Mike Dillon, fundador de Triad Aer, sobre la importancia del aire limpio y la calidad del aire interior. Ambos destacan los beneficios de la tecnología proactiva de Triad Air, que utiliza iones negativos y oxidación fotocatalítica para eliminar contaminantes del aire. Adams comparte experiencias personales y testimonios que demuestran la eficacia de Triad Air para reducir riesgos de salud asociados con el moho, la caspa de mascotas y los contaminantes exteriores. También abordan las implicaciones más amplias de las toxinas ambientales y la necesidad de que las personas tomen control de su salud mediante el acceso a aire y agua limpios. Además, Adams recomienda invertir en oro y plata como una forma de protección frente a la inestabilidad económica.

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home