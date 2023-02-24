New World Order står nu för dörren SVENSKTEXTAD

På Måndag 27:e Februari 2023 kommer Sverige lyda under WHOs jurisdikation gällande perioder av officiellt utlysta Pandemier.

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WHOs samtliga 194 medlemsländer förbereder sig för att underteckna sig till ett "rättsligt bindande" avtal med Världshälsoorganisationen (WHO) som skulle ge den Genève-baserade FN:s hälsomyndighet befogenhet att diktera t.ex. Sveriges:s politik under en pandemi.

Trots omfattande kritik av WHO:s svar på covid-pandemin, gick USA:s hälso- och sjukvårdssekreterare Xavier Becerra tillsammans med WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus i september 2022 för att tillkännage "den strategiska dialogen mellan USA och WHO." Tillsammans utvecklade de en "plattform för att maximera det långvariga partnerskapet mellan USA och WHO och för att skydda och främja hälsan för alla människor runt om i världen, inklusive det amerikanska folket."

Dessa diskussioner och andra ledde till “The Zero draft” (finns en pdf) till ett pandemifördrag, publicerat den 1 februari 2023, som nu söker ratificering av alla 194 WHO-medlemsstater. Ett möte med WHO:s mellanstatliga förhandlingsorgan är planerat till den 27 februari för att utarbeta de slutgiltiga villkoren, som medlemmarna sedan ska skriva under.

Skrivet under parollen "världen tillsammans rättvist", ger "the Zero draft" WHO makten att utlysa och hantera en global pandemi-nödsituation. När en hälsonödsituation har förklarats skulle alla undertecknare, inklusive Sverige, underkasta sig WHO:s myndighet angående behandlingar, statliga bestämmelser som nedstängningar och vaccinmandat, globala leveranskedjor och övervakning och övervakning av befolkningar.

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Efter en översättning och lite modifikationer med fokus på Sverige av en artikel från Epoch Times.