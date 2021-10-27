Juho Hirvelä terveyspassi

Juho Hirvelä.Minoon rehti Pohojalaanen,Isäntä isoni mailta,Lakeuksien lainehilta,pitkien peltojen periltä.Vahva kannanotto piikkipassista EduskuntatalollaJulkaisimme juuri Kansakunnan Tilan kanavalla Youtubessa uuden videon ”Onko Terveyspassi oikea tie yhteiskunnan avaamiseen?” Video on selvästi ollut ihmisten mieleen ja sitä on katsottu jo parisentuhatta kertaa.Tässä pätkä videosta, jossa isken käytännössä faktat pöytään.Katsokaa koko video ja laittakaa jakoon!KANSAKUNNAN TILAJuho Hirvelä facebook