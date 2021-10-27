© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Juho Hirvelä terveyspassi
Follow
0
Share
Report
12 views • October 27, 2021
Juho Hirvelä.
Minoon rehti Pohojalaanen,
Isäntä isoni mailta,
Lakeuksien lainehilta,
pitkien peltojen periltä.
Vahva kannanotto piikkipassista Eduskuntatalolla
Julkaisimme juuri Kansakunnan Tilan kanavalla Youtubessa uuden videon ”Onko Terveyspassi oikea tie yhteiskunnan avaamiseen?” Video on selvästi ollut ihmisten mieleen ja sitä on katsottu jo parisentuhatta kertaa.
Tässä pätkä videosta, jossa isken käytännössä faktat pöytään.
Katsokaa koko video ja laittakaa jakoon!
https://www.youtube.com/watch?v=j3nJTWotIAU
KANSAKUNNAN TILA
https://www.youtube.com/channel/UC7nzndQvKjy5JqtLhprh7pA
Juho Hirvelä facebook
https://www.facebook.com/juhodeb
Minoon rehti Pohojalaanen,
Isäntä isoni mailta,
Lakeuksien lainehilta,
pitkien peltojen periltä.
Vahva kannanotto piikkipassista Eduskuntatalolla
Julkaisimme juuri Kansakunnan Tilan kanavalla Youtubessa uuden videon ”Onko Terveyspassi oikea tie yhteiskunnan avaamiseen?” Video on selvästi ollut ihmisten mieleen ja sitä on katsottu jo parisentuhatta kertaa.
Tässä pätkä videosta, jossa isken käytännössä faktat pöytään.
Katsokaa koko video ja laittakaa jakoon!
https://www.youtube.com/watch?v=j3nJTWotIAU
KANSAKUNNAN TILA
https://www.youtube.com/channel/UC7nzndQvKjy5JqtLhprh7pA
Juho Hirvelä facebook
https://www.facebook.com/juhodeb
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.