Gesunder Menschenverstand im Umgang mit Krebs. Die Dr Coldwell Meinung™ Radio Show vom 07 04 2019

Was hat ein gesunder Menschenverstand mit Krebs gemeinsam?

Nun, die Antwort ist relativ einfach: Wenn Sie klar denken können, sind Sie in der Lage viele der Mysterien rund um den Betrug der Schulmedizin im Generellen, aber speziell auch im Bezg auf Krebs und seiner Therapie durch Ärzte aufzudecken.



Dr Leonard Coldwell sagt uns in dieser Show seine Meinung auf Basis von über 40 Jahren Erfahrung mit Krebspatienten.



IBMS® ist Heilung des Lebens™ Krebspatienten Heilung muss beinhalten, dass das Leben von Angst, Stress, schlechten Partnerschaftsbeziehungen, privat und beruflich, Vergangenheit Trauma, Armut etc. befreit wird. Durch das Aufdecken und Beseitigten der Ursache für den Krebs oder jeder anderen Autoimmunerkrankung wie MS, Parkinson, Alzheimer, Diabetes und alle anderen.



Dr. Leonard Coldwell der seine eigene Mutter vor 46 Jahren von Hepatitis C, Leberzirrhose, Fettleber und Leberkrebs im Endstadium mit der Prognose 6 Monate Lebenserwartung geheilt hat ist Bestelsserautor, ChampionsMaker und bestbezahlter MotivationsCoach. Dr. Coldwell`s Mutter ist heute 82 Jahre alt und kerngesund. Dr. Coldwell hatte im Laufe der Jahre 66.000 Patienten, davon 35.000 Krebspatienten. Er hat die höchste Krebspatientenheilungsrate der Welt.



Erfahren Sie wie Dr. C seine Mutter geheilt hat und 1.8 Millionen Menschen danach. Sein IBMS® Selbst Heilungs System ist die einzige Krebspatienten Heilung, es gibt keine andere! Dr. Leonard Coldwell hat persönlich 35000 Krebspatienten geheilt.