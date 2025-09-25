FUNCIONALIDAD DEL CBDC Y ROL DEL US CBDC

En el presente video se explica las características principales del CBDC. Se analiza el perfil profesional del banquero central Agustín Carstens (director del BIS) y su relación con el FSB (Financial Stability Board). También se analiza el rol del IMFC (International Monetary and Financial Committee) en la administración del sistema monetario internacional, cuyos miembros pertenecen tanto al BRICS como a las Economías Occidentales. Se analizan los videos de Carstens (BIS), Li (IMF) y Kashkari (FED), en los cuales se especifican directamente las condiciones de un individual-behavioral control subyacente en un CBDC cuando se implementa el concepto de programabilidad y Smart Contracts.

Se analiza la postura de Rey Dalio acerca de los ciclos monetarios y los grandes imperios, haciendo énfasis en el auge y declive del imperio Estadounidense. Se explica paralelamente la hegemonía de largo plazo del USD y la transición organizada hacia un US CBDC y hacia un US Stablecoin, sin perder el control del imperio monetario. Se analiza también la manipulación de los ciclos económicos post-Pandemia, la posición de política monetaria del FED para septiembre de 2025, así como las proyecciones de mediano plazo del Dot-Plot chart de política monetaria. Se contrasta lo anterior con las altas pérdidas no realizadas acumuladas por más de tres años consecutivos de los bancos Estadounidenses.

De acuerdo al FED, el CBDC es el activo digital más seguro, no tiene riesgo de crédito, ni riesgo de liquidez, no requiere seguro de depósito y no necesita respalde de un activo subyacente. Con el CBDC se pretende optimizar todos los problemas ocasionados en los pagos internacionales. Sin embargo estas características de un CBDC promueven la volatilidad de las corridas bancarias de Cash a CBDC. Se discute finalmente la Ley Anti-CBDC y la postura de Saule Omarova en relación al rescate programado de los BIG-4 (US private banks) en el escenario de un total remplazo del Cash por CBDC y de la eliminación de la banca regional. Finalmente se hace un breve análisis de los proyectos nacionales e internacionales de CBDC, desde la perspectiva del Atlantic Council.

