Conférence avec Faïna Savenkova (13 ans), placée sur la liste de Myrotvorets

Conférence vidéo avec la jeune russe de 13 ans du Donbass, Faïna Savenkova, placée sur la « liste des personnes à tuer » du gouvernement ukrainien : https://www.guyboulianne.info/2022/10/16/conference-video-avec-la-jeune-russe-de-13-ans-faina-savenkova-qui-est-placee-sur-la-liste-des-personnes-a-tuer-du-gouvernement-ukrainien-2

Étaient aussi présents lors de cette conférence Mira Terada (Мира Тэрада), responsable de la Fondation pour combattre l’injustice (FBI), Claude Laferrière (avocat spécialisé en droit de la sécurité nationale et double médaillé du gouverneur général du Canada), Christophe Trontin (auteur, journaliste et interprète russe-français), et Guy Boulianne.

VEUILLEZ NOTER : Le micro de Guy Boulianne fonctionnait mal, ainsi que le micro de Christophe Trontin. Nous sommes désolés pour ce problème technique. Par contre, nous faisons ce que nous pouvons… Ce n’est pas évident d’organiser une conférence Québec (Canada) / Donbass / Moscou / Bourgogne (France). Nous avons quand même réussi notre défi.