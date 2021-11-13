Εμβολιασμένοι, RFID και επαλήθευση με Bluetooth, ο γιατρός βγάζει την κάρτα του εμβολιασμένου

Αυτό το βίντεο μας έκανε μεγάλη εντύπωση και το προωθούμε προς επαλήθευση, παρακαλώ τις παρατηρήσεις σας.Ένας γιατρός χρησιμοποιεί μια εφαρμογή αναγνώρισης RFID με το bluetooth του κινητού του τηλεφώνου και ανακαλύπτει ότι ο κωδικός των εμβολιασμένων εμφανίζεται στο bluetooth του κινητού τηλεφώνου του, ο οποίος επαληθεύει ότι ο κωδικός αναφέρεται στον αριθμό του εμβολίου, τα βιομετρικά δεδομένα του εμβολιασμένου οργανισμού και τον σειριακό κωδικό του φιαλιδίου που έλαβε.Με τον σειριακό κωδικό του φιαλιδίου του εμβολίου, ο γιατρός εξάγει το πλήρες αρχείο του ατόμου, με όλα τα στοιχεία του ...ΠΗΓΗ: